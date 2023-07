Adri Castellano: “Estoy preparado para lo que venga”

Comienza el turno de las presentaciones con una que ya había sido confirmada por el propio jugador meses atrás pero que ha tardado en anunciarse debido a la gran reestructuración que ha vivido el Córdoba CF tanto en el vestuario como en los diferentes despachos de El Arcángel. Por ello y tras culminar el primer entrenamiento en una Ciudad Deportiva que bien conoce gracias a su formación ligada con la elástica blanquiverde, Adri Castellano ha sido presentado como nuevo jugador de la institución cordobesa y ha admitido que quiso venir en invierno pero no se pudo hacer el movimiento procedente de la Ponferradina.

En primer lugar, tanto Antonio Fernández Monterrubio como Juan Gutiérrez Juanito han acompañado en la presentación a Adri Castellano y, en primer lugar, el consejero delegado ha explicado que se alegra por volver a reencontrarse con su figura. “Tenía ganas de hacer esta presentación. Estoy seguro de que vas a aportar muchísimo tanto en el campo como en el vestuario. Estoy seguro de que vuelves a tu casa para triunfar. Por su parte, el director deportivo del Córdoba CF, antes de darle la palabra al cordobés, ha afirmado que este jugador viene a ocupar las demarcaciones de central y lateral, así como se ha mostrado ”orgulloso“ de que un cordobesista vuelva a vestir la elástica blanquiverde.

Entretanto, Adri Castellano ha afirmado que su compromiso “va a ser máximo” y ha querido darle importancia, sobre todo, a lo que ocurre fuera del terreno de juego para crecer como grupo. “Lo más importante para un vestuario es que sea sano y yo voy a aportar cosas para que así sea. Estoy deseando coger ritmo de competición y que sea un gran año, remando todos juntos en la misma dirección”, ha aseverado un cordobés que ha admitido que el Córdoba CF se puso en contacto con su figura el pasado invierno. “Yo estaba predispuesto a hacerlo. Han habido dos ocasiones que tocaron en la puerta y no creía que era el momento para hacerlo. Este invierno quería salir pero no quería dejar cojos a la Ponferradina. Estaba todo pactado con el Córdoba, pero no se dieron las cosas. Estuve jodido por ver desde la distancia que no podía ayudar al club de mi tierra”.

Además, Castellano ha destacado su polivalencia en el eje de la zaga y ha apuntado que lo único que quiere es estar a disposición del míster, sea la posición que sea. Asimismo, el cordobés está preparado para afrontar este reto. “Yo sabía que venir aquí, pues te van a exigir más por ser cordobés y cordobesista. En cualquier sitio que llegues, si puedes aportar al grupo, pues lo vas a aportar. Yo estoy preparado para lo que venga y no me asusta nada. Voy a estar al pie del cañón como el que más”. Para terminar, el zaguero ha recalcado las grandes diferencias del Córdoba CF del pasado al actual. “Desde tan pequeño que llegué hasta que me fui en juveniles, pues han pasado tantas cosas... El primer equipo estaba en Segunda División, ibas al estadio... He visto muchos cambios en el club, muchos dirigentes, muchas malas decisiones. Estaba apenado porque un club tan grande estaba dando bandazos. Sé que el club ahora está en buenas manos y se hará un trabajo serio, aunque por aquí no se esté acostumbrado. Si estamos todos en la misma dirección, podremos conseguir los objetivos”, ha culminado.