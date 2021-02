César Montes, acento cordobés en el bronce de los 'Hispanos'

La selección española de balonmano ha logrado un valioso bronce tras vencer a Francia en el partido para decidir el tercer y cuarto puesto del último Mundial, con sede en Egipto. Tras perder de manera justa aunque ajustada ante la campeona olímpica, la selección de Dinamarca, el combinado dirigido por Jordi Ribera pone en El Cairo fin a una generación de Hispanos que no ha traído más que metales a España tras sus éxitos tanto en campeonatos de Europa como en Mundiales o Juegos Olímpicos. A pesar de que no ha conseguido llegar a la final, instancias a las que no llega desde 2013, continúa siendo un éxito para el combinado español, ya que es la cuarta medalla en un campeonato del mundo en 15 años, incluyendo dos oros y dos bronces. Todo este éxito, en cualquier caso, tiene marcado acento cordobés. La razón de ello es César Montes, segundo seleccionador de España y, por ende, mano derecha de la cabeza visible de la selección nacional, Jordi Ribera.

Así, el preparador cordobés, con formación en el Balonmano La Salle, ha desarrollado un rol de relevancia en el staff técnico de los Hispanos, que estuvieron muy cerca de una hipotética final ante Suecia. Con experiencia en Liga Asobal en ARS de Palma del Río o el BM Guadalajara, César Montes, como mano derecha de Ribera, ha influido en el rendimiento de la selección española, que se topó en El Cairo con el fuerte combinado danés, que sufrió de lo lindo a pesar de ir por delante en el marcador en prácticamente toda la semifinal aunque finalmente levantó otro entorchado en la final nórdica (26-24).

De esta manera, el técnico cordobés es un exponente importante del buen estado del balonmano masculino de la provincia a día de hoy, con un equipo, el Ángel Ximénez de Puente Genil, en puestos nobles de la máxima división nacional y con el Cajasur CBM aspirando a algo más que la simple permanencia. La generación dorada de los Entrerríos, Cañellas o Guardiola va tocando a su ocaso pero se marchan con una última medalla que hace recompensar el camino hasta la fecha. Un aporte para que ese grupo brillara es parte del cuerpo técnico y, por consiguiente, del cordobés César Montes, que se cuelga una nueva medalla tras el Europeo de 2020.