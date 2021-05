Aprendizaje y diversión en El Fontanar

Más de 200 niños y niñas de los tres principales clubes de atletismo de la ciudad disfrutaron de la primera edición de ‘Mini Juegos de la Convivencia’. La cita tuvo lugar en El Fontanar en el fin parcial de las escuelas de atletismo que se desarrolló de forma conjunta por Trotacalles, Los Califas – UCO (Universidad de Córdoba) y Atletismo Cordobés – Córdoba Patrimonio de la Humanidad. En la misma, los jóvenes atletas, de cinco a 14 años y repartidos en cuatro categorías -esto fue sub 8, sub 10, sub 12 y sub 14-, participaron en bloques de cuatro pruebas.

Con los monitores como jueces, la convivencia, como bien indicaba el nombre de la actividad, reinó en El Fontanar. La instalación deportiva recuperaba mediante la bonita iniciativa la esencia del deporte base tras la disputa de diversos controles federativos. El Instituto Municipal de Deportes (Imdeco), a través del personal del recinto, colaboró para el buen desarrollo del concurso.

Los clubes recordaron que el atletismo es una disciplina deportiva en que se antepone la formación del deportista y el aprendizaje de valores como compañerismo, respeto o superación. Las presidencias de Trotacalles, Los Califas – UCO y Atletismo Cordobés – Córdoba Patrimonio de la Humanidad aunaron esfuerzos para potenciar el deporte base y ofrecer a la ciudadanía el protagonismo de las escuelas ante los éxitos actuales a nivel regional y nacional de Córdoba.