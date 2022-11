La selección nacional de César Martinez consigue siete medallas mundiales

La selección española de kárate cadete, junior y sub 21 encabezada por su presidente, Antonio Moreno, y su director técnico, José María de Dios, viajaba la pasada semana hasta Konya, Turquía para disputar el Mundial de Karate 2022. Deportistas, equipo técnico y médicos, entre ellos el seleccionador cordobés César Martínez, han vuelto a España con la satisfacción de haberse alzado con siete metales en esta competición internacional. Un Campeonato del Mundo que ha congregado a los 1.840 atletas más importantes de estas categorías de los 105 países participantes en este evento deportivo que se celebra cada dos años.

Por su parte, el seleccionador palmeño César Martínez ha contribuido con la medalla de bronce de Iván Gómez, coronado como tercero del mundo sub 21, sumando así una nueva línea en su currículo deportivo como técnico de la Real Federación Española de Kárate (RFEK). Otro sub 21, Joan Just, estuvo a un paso del mismo metal, consigue un importante cuarto puesto después de sus cuatro combates ganados durante la competición. Joan Just deja esta etapa con un prometedor futuro en la categoría senior después de haberse preparado en el ámbito internacional junto a César Martínez desde su llegada a la RFEK en las categorías inferiores. El resto del equipo del cordobés no pudo luchar por las medallas por el altísimo nivel visto en el campeonato, aunque contaron con buena actitud y disposición.

Entretanto y en lo que respecta a los triunfos españoles, la primera plata llegó con Paola García que prometía un oro en kata individual cadete femenina, aunque finalmente se tuvo que conformar con la plata. Junto a ella, en la modalidad de kumite cadete, Mireia Bejarano en más 54 kilogramos. Finalmente con un balance de cinco medallas de bronce, fueron protagonistas: plantel femenino de kata por equipos compuesto por Naia Bilbao, Olatz González, Alba García y Julieta Álvarez; Iván Martín, kata individual junior masculina; Sonia Pereira, kumite femenino, categoría sub 21 menos 55 kilogramos; Iosune Urra, kumite femenino, categoría sub-21 menos 61 kilogramos; e Iván Gómez, kumite, categoría sub 21 menos 67 kilogramos. Además, Joan Just, Cristian Miresan y Oscar García no pudieron alcanzar el pódium, pero consiguieron un digno cuarto lugar en este difícil Campeonato del Mundo.