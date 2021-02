Iker Cantillo logra un doble récord andaluz

Quizá no goce de la atención que sí tienen otras disciplinas. Sobre todo, y esto es una realidad, está muy alejado del foco mediático en relación al fútbol. Pero el deporte va mucho más allá del once contra once en un terreno de césped. Un hecho del que dan buena muestra de manera casi permanente muchos deportistas de la provincia, y en categorías inferiores. Esta última circunstancia refleja no sólo el trabajo de los jóvenes sino el que realizan también determinadas entidades. Como lo es, por ejemplo y sin ir más lejos, el Club Natación Córdoba. De sus filas surge en los tiempos recientes una figura sobresaliente a pesar de su corta edad. Se trata de Iker Cantillo, que acumula éxitos desde meses atrás. El último es un doble récord andaluz de 14 años en medio, nada más y nada menos, de un torneo nacional.

El nadador cordobés, perteneciente a un conjunto con más de tres décadas con labor especialmente en cantera, fue uno de los más destacados de la corta expedición de la comunidad en el Campeonato de España de larga distancia. Tal competición la acogió el pasado domingo el Centro de Alto Rendimiento de Sant Cugat del Vallès y en ella, en la localidad barcelonesa, destacó sobre manera Iker Cantillo. Si bien la medalla en ámbito regional la consiguió María de Gador, del Inacua Málaga, el joven deportista de la entidad de la capital batió dos marcas de su edad. Lo cual, su mérito por duplicado, no es poco. Más bien al contrario.

Primero, Iker Cantillo superó el récord vigente en la modalidad de 2.000 libres con un tiempo de 23:52.92. Rebajó en 1:17 minutos el mejor registro hasta la fecha dentro de su edad, y esto es de 14 años. Posteriormente batió otro dato, con 19 segundos por debajo del tope, en 3.000 libres al concluir la prueba con un crono de 35:55.77. En la segunda competición terminó en sexto lugar de categoría infantil y primero entre los nadadores nacidos, como él, en 2007. El doble éxito, por cierto, lo alcanzó en piscina de 50 metros, lo que significa, por si es necesario decirlo, de dimensiones olímpicas. Cabe recordar que el deportista del Club Natación Córdoba ya selló tres guarismos a mejorar también a nivel andaluz en diciembre. Entonces fueron de 13 años y en 400, 800 y 1.500 libres.