El cordobés José Roberto Tanchyn, presente con España en el Europeo sub 18

Un nuevo hito para un cordobés que estará presente con la selección española sub 18 en el Europeo. El combinado nacional disputará desde el 30 de julio hasta el 7 de agosto el Campeonato de Europa sub 18 que albergará la ciudad turca de Izmir. El seleccionador Dani Miret ha confeccionado un equipo con expectativas altas y cuyo objetivo es clasificarse, a su vez, para la Copa del Mundo sub 19 de 2023, ya que, según en declaraciones a la Federación Española de Baloncesto, “sería una gran experiencia deportiva y personal para los chicos y se podría compaginar con la generación anterior, que tan buenas sensaciones ha dejado este año”.

José Tanchyn, convocado con la U18

En este contexto, el técnico nacional ha confeccionado una convocatoria con hasta doce integrantes entre los que se encuentra un cordobés. El jugador del Unicaja José Roberto Tanchyn está presente en la expedición que viajará a Turquía para comenzar el Europeo este mismo sábado. El ala-pívot cordobés de tan solo 18 años es un fijo en el equipo malagueño dentro de Liga EBA, promediando uno de los mejores porcentajes de tiro de dos de toda la competición. En su sexta temporada en las categorías inferiores del Unicaja, Tanchyn se enfundará la elástica nacional con la intención de cosechar un buen papel en este Campeonato de Europa.

De hecho, el seleccionador Dani Miret ha llamado, además de a Tanchyn, a Rafa Villar, Niko Cebrián, Jordi Rodríguez, Alejandro Moreno, Martín Iglesias, Sediq Garuba, Luis García, David Gómez, Izan Almansa, Victory Onuetu y Eddy Pinedo. Asimismo, este técnico confiará en el médico Miguel Ángel Aguayo para su staff técnico en el Europeo que comenzará este mismo fin de semana en Turquía.