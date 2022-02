El sufrimiento da pie a la gloria para el Ángel Ximénez

Partido duro el que tenían por delante los hombres de Paco Bustos en la vuelta de la tercera ronda eliminatoria de la Copa del Rey. Pese a contar con una buena ventaja de ocho goles del partido de ida, el Ángel Ximénez de Puente Genil visitaba el Polideportivo Municipal El Plantío para enfrentarse al UBU San Pablo Burgos con la firme intención de estar en la fase final a ocho equipos de la Copa del Rey. Sin embargo, pronto se dieron cuenta los pontanos de que no sería una eliminatoria sencilla, pese a tratarse de un equipo de inferior categoría. Pese a que el partido comenzó trabado, y no hubo tantos hasta pasados los primeros cinco minutos de juego, fueron los locales los que comenzaron con ventaja en el marcador gracias al doble tanto de Dashko Ruslan. No tardaron en responder los cordobeses, que reinstauraron la igualada rápidamente y lograron incluso darle la vuelta al marcador, logrando una ventaja de dos goles y estableciendo el resultado en 5-7 al ecuador de la primera mitad.

Los de Paco Bustos trataron entonces, a partir de ese momento, de gestionar la ventaja y jugar con los ocho goles de margen logrados en la primera contienda. Pese a que UBU San Pablo Burgos trataba de reducir distancias, el Ángel Ximénez logró imponer su juego y su ley, logrando incluso aumentar la diferencia hasta los cuatro tantos. Sin embargo, ya en los últimos minutos de la primera mitad, los pontanos comenzaron a no estar tan acertados de cara a puerta, lo que dio alas a los locales, que lograron reengancharse al partido y llegar al descanso con un resultado ajustado, aunque a favor del San Pablo. 17-16 marcaba el luminoso de El Plantío, con aún todo por decidir de cara a los segundos treinta minutos.

El paso por vestuarios pareció intensificar aún más si cabe la igualdad patente entre ambos conjuntos hasta el momento. Llegaba el turno de las alternancias, y fue David Estepa el que se echó el equipo a la espalda. La ventaja iba oscilando entre uno y dos tantos, a favor de un equipo u otro, sin un dominador claro sobre la pista. Los locales, por su parte, con el turno goleador muy dividido entre todos sus jugadores, mientras que el Ángel Ximénez centraba en el propio David Estepa prácticamente todo su juego de ataque.

A falta de quince minutos, aún estaba todo por decidir en territorio burgalés. Los locales parecían tomar la ventaja tímidamente, estableciendo parciales de 2-0 o 3-0, aunque el Ángel Ximénez respondía rápidamente reinstaurando las tablas en el marcador. Así se llegó a los últimos cinco minutos de partido, donde todo se descontroló, generando así nerviosismo en la escuadra de Paco Bustos. A falta de tres minutos, la ventaja para los locales era solo dos goles, 31-29, pero poco a poco se fueron distanciando. El último y frenético minuto lo decretó finalmente todo. El San Pablo Burgos se escapaba, logró a colocarse incluso 38-30 a falta de cinco segundos, igualando así la contienda, pero un último tanto de David Estepa en los últimos instantes de partido logró reducir la distancia a siete goles, haciendo así buena la ventaja obtenida en la ida y certificando el pase del Ángel Ximénez de Puente Genil a la fase final de la Copa del Rey.