Sensaciones positivas para el balonmano cordobés

Con cinco equipos compitiendo en las categorías inferiores del balonmano cordobés, tanto en División de Honor Plata como en Primera Nacional masculina, los derbis son constantes entre equipos de la provincia. Esta vez tocó enfrentamiento entre equipos de la capital, puesto que el Cordoplas BM La Salle recibía al Cajasur CBM, mientras que ARS Palma del Río se veía las caras con BM Safa Madrid en Primera Nacional. Por otro lado, en División de Honor Plata, Adesal y Deza CBM recibían a Costa de Almería Deslumbrante y a BM Montequinto, respectivamente.

Comenzando con el derbi en Primera Nacional, el Cajasur CBM sigue su marcha triunfal y suma su décima victoria consecutiva, esta vez a costa de un Cordoplas BM La Salle que, pese a la derrota, se mantiene en la zona media de la tabla. Los granates, en segundo lugar a tan solo dos puntos del líder, comenzaron contra las cuerdas ante un conjunto lasaliano que pronto se pondría tres por delante. Sin embargo, tan solo tardarían siete minutos en igualar la contienda los de Jesús Escribano, y voltearían el marcador posteriormente para marcharse a vestuarios con un marcador favorable de 14-20. Tras la reanudación, los colegiales buscarían el empate, pero finalmente la superioridad granate se haría patente y el Cajasur CBM se llevaría los dos puntos de manera merecida, ante un combativo BM La Salle, con un resultado final de 31-35.

En el otro duelo con equipos cordobeses de Primera Nacional, el ARS Palma del Río volvió a sumar de dos tras dos empates consecutivos en las últimas jornadas. Los palmeños visitaban a BM Safa Madrid, ubicado en duodécima posición, y, tras un inicio muy igualado, los madrileños aprovecharían su factor campo para ponerse por delante en el marcador. No sería hasta el minuto veinte de encuentro cuando el ARS Palma del Río lograría colocar el empate en el marcador, y, aunque lograrían una mínima ventaja, el empate a doce marcaría el final de la primera mitad. Tras el paso por vestuarios, los de Jesús Díaz lograrían una pequeña rémora de tres goles, con la que lograrían asentarse por delante en el marcador para no dejar escapar la victoria. Así, los dos puntos volarían hasta Palma del Río gracias a un marcador final de 20-25.

Adesal y Deza CBM vuelan en División de Honor Plata

En cuanto a la División de Honor Plata, las victorias se sucedieron en los encuentros de los dos equipos cordobeses. Por un lado, el Adesal, que recibía en La Fuensanta a uno de los equipos de la zona baja de la tabla, el Costa de Almería Deslumbrante, venció y goleó. Las de Rafa Moreno fueron superiores en todo momento a las almerienses, aunque bien es cierto que, durante el primer cuarto de hora, la igualdad aún imperaba en el marcador. Un arreón de las cordobesas en los últimos minutos de la primera mitad dejó el marcador en 13-9 al descanso, pero la segunda parte de las verdes fue aplastante. Con un parcial de 22-6, el Adesal se llevaría dos nuevos puntos y completaría así una primera vuelta de competición perfecta.

Mientras tanto, el Deza CBM sigue con su particular racha victoriosa como local, donde todavía no conocen la derrota y suman tres victorias consecutivas en Fátima y siete partidos consecutivos sin perder. En esta ocasión, la víctima fue un BM Montequinto ubicado en segunda posición, y al que esta derrota le aleja del ritmo imparable del Adesal. El Deza CBM comenzó imponente el duelo, con un gran primer parcial que le otorgó una ventaja de hasta ocho goles. Así, al término de la primera mitad, la sorpresa se consumaba con un marcador de 16-9 para el Deza CBM. Tras el descanso, las de Benito Puerto mantuvieron la ventaja, pese a las arremetidas de las sevillanas, para acabar sumando los dos puntos por un marcador final de 31-27, donde las once dianas de Aida Brull resultaron claves para la victoria.