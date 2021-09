Rafa Moreno: "Ganarle al Itea Córdoba va a ser difícil"

La competición ya está aquí para el Itea Córdoba. En efecto, el renombrado Adesal inicia este fin de semana su andadura en la División de Honor Plata femenina, que comienza de una forma extraña pues el club ha tenido una preparación un tanto en segundo plano a nivel mediático, puesto que no ha sido hasta las últimas semanas cuando se han comenzado a conocer las integrantes que conformarán el plantel fuensantino en la nueva campaña en la segunda categoría nacional, lo cual ha impedido además que el equipo pudiera tener una pretemporada adecuada en materia de partidos. Aún así, su técnico Rafa Moreno subraya que tienen “muchísima ilusión porque empiece ya y porque nos salgan bien las cosas”.

En este sentido ha recordado que “hace dos años tuvimos la suerte de vivir los puestos de arriba y ascender al final, y cambia mucho la cosa con respecto a evitar el descenso”, por lo que “nos hace ilusión volver a recuperar la categoría”. Y es que el plantel califa comenzará la competición con la condición de recién descendido de la Liga Iberdrola, la máxima categoría estatal. Por tanto, la ambición y la exigencia deben estar en cotas altas. Todo ello “es un año especial, donde los equipos que hoy están en División de Honor Plata, pueden acabar el año que viene en cuatro categorías distintas y nosotros queremos acabar entre los tres primeros para estar en las divisiones de máximo nivel”, expone Moreno, quien no duda en recalcar que “ganarle al Itea Córdoba va a ser difícil y le vamos a poner nosotros todo de nuestra parte, esperamos tener la suerte en las lesiones, y creo y espero que sea un año de éxitos y de vivir en los puestos de arriba”.

Con todo, el preparador cordobés reconoce que “la pretemporada ha ido fatal”, puesto que “la incorporación de las jugadoras ha sido muy paulatina, aunque el trabajo de ellas ha sido excepcional”. Eso sí, destaca que “la aportación de la cantera ha sido la sorpresa, porque el rendimiento que están dando las más pequeñas a mí como entrenador me ha sorprendido muchísimo, y sin embargo, con el paso de los entrenamientos estamos formando un equipo muy divertido”. Sea como sea, “no hemos podido jugar partidos de pretemporada por distintos motivos, primero por nosotros mismos no sentirnos preparados por las ausencias y luego la mala suerte de que los rivales no han podido a última hora”.

Finalmente, tras esta “pretemporada atípica”, Rafa Moreno incide en que “a las puertas de la primera jornada se ha quedado con resultado de un equipo divertido” y que llega “con incertidumbre”, pues “hace falta volver a encontrar el ritmo de competición pero con la certeza de que está capacitado para hacer muy bien las cosas”.