Paso al frente del Ángel Ximénez en la Copa del Rey

Un gran paso adelante del Ángel Ximénez de Puente Genil en su objetivo de estar en la fase final de la Copa del Rey. El club cordobés ha demostrado en los últimos años que puede competir contra cualquier equipo de la máxima categoría del balonmano a nivel nacional -con la excepción del todopoderoso FC Barcelona- y no quería ser menos en el torneo del KO. El cuadro dirigido por Paco Bustos no atraviesa su mejor dinámica a lo largo de la Liga Sacyr Asobal, pero un buen mercado invernal y la competición nacional puede ser la mejor medicina para este plantel. Por ello, el conjunto pontano llegaba a la tercera ronda de este campeonato con la intención de doblegar al UBU San Pablo Burgos, equipo de la División de Honor Plata que fue incapaz de seguir el ritmo local a lo largo de la primera mitad.

Y es que la ida de la tercera ronda de la Copa del Rey arrancó en el Pabellón Alcalde Miguel Salas con un ritmo frenético. El Ángel Ximénez de Puente Genil quería imponer su dominio desde el principio y así fue, logrando un primer parcial de 5-1 que dejó prácticamente inmóvil al cuadro visitante. Por su parte, el UBU San Pablo Burgos intentó reaccionar minutos después, pero los de Paco Bustos llegaron al ecuador de la primera mitad aventajando en diez tantos a su rival. Aun así y gracias a esta distancia, el plantel pontano sufrió un exceso de confianza en los últimos minutos de este periodo, yendo así al descanso venciendo por siete goles.

El paso por vestuarios no alteró la tónica existente a lo largo de los 30 primeros minutos. La segunda mitad dejó a un Ángel Ximénez de Puente Genil intratable de cara a puerta gracias a un Javi García que demostró el motivo de su aparición en el siete ideal de la primera vuelta de la Liga Sacyr Asobal. Por su parte, el UBU San Pablo Burgos logró mantener la distancia en el luminoso, aunque no conseguía recortarla, dejando en bandeja de plata la victoria al cuadro local. Con este triunfo, los chicos dirigidos por Paco Bustos se adelantan en la eliminatoria, pero aún no está todo decidido. Ambos equipos se reencontrarán el 9 de febrero en el Polideportivo Municipal El Plantío en busca de una plaza en la final a ocho clubes disputada en la localidad malagueña de Antequera.