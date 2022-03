La ilusión del Ángel Ximénez puesta a prueba

La ilusión de toda una localidad se cita en la provincia de Málaga. El Ángel Ximénez de Puente Genil comenzará su andadura en la fase final de la Copa del Rey enfrentándose al Iberoquinoa Antequera este viernes en el Pabellón Fernando Argüelles en un choque donde el cuadro pontano podrá olvidar todos los contratiempos negativos que ha cosechado a lo largo del último tramo liguero. Y es que el cuadro dirigido por Paco Bustos no consigue levantar cabeza a lo largo de la Liga Sacyr Asobal, ya que acumula seis derrotas en los últimos siete partidos, consiguiendo únicamente la victoria, curiosamente, ante el Iberoquinoa Antequera.

En la actualidad, la entidad cordobesa está situado en el play out de descenso a División de Honor Plata, aunque empatado a puntos con la zona de promoción directa a la segunda categoría de este deporte nacional, por lo que urge un cambio de dinámica para evitar perder una plaza en la próxima edición de la Liga Sacyr Asobal. Esta permuta para el Ángel Ximénez de Puente Genil podría llegar en la próxima edición de la Copa del Rey debido a que el cuadro pontano se medirá al Iberoquinoa Antequera, colista de la competición liguera con dos únicas victorias en los 21 partidos disputados.

Asimismo y por todo lo que significa, este encuentro será especial para todos los aficionados al balonmano andaluz, así como para Xavi Tua, jugador del plantel cordobés que en un pasado defendió la elástica del Iberoquinoa Antequera durante varios años y, en declaraciones a la Real Federación Española de Balonmano, se muestra “contento” porque Antequera pueda volver a disfrutar “de algo así” en el Pabellón Fernando Argüelles

Por otro lado, el técnico Paco Bustos ha atendido a CORDÓPOLIS en la víspera de este histórico partido y admite la ilusión que tiene su vestuario por hacer un gran papel en esta Copa del Rey. “Lo afrontamos con muchas ganas, con ganas de dar muy buena imagen y tratar de pasar a semifinales porque, en las cinco clasificaciones que este equipo ha conseguido para la fase final de la Copa del Rey, es la única vez que no nos toca en el lado del cuadro del FC Barcelona. Puede pasar cualquier cosa y nosotros vamos con mucha ilusión para tratar de llegar a semifinales”, añade un entrenador que, a pesar de ser colista en el tramo liguero, no se fía del equipo malagueño. “La Copa es un paréntesis a la competición. Nosotros también estamos mal y va a ser un partido diferente al de Liga. El Iberoquinoa Antequera está jugando mejor, está jugando sin presión. Está haciendo una segunda vuelta mucho mejor, con resultados más ajustados. Creo que va a ser un partido muy difícil ante su afición y con su Copa del Rey. Son dos equipos andaluces y uno de los dos va a estar en las semifinales. Va a ser un partido muy complicado y que no tendrá nada que ver los resultados previos que han habido”, culmina.