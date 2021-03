Un punto con sabor a poco en Fátima

En la segunda jornada de la fase de ascenso a Liga Asobal, llegando tras caer ante el BM Novás, el Cajasur CBM tenía la oportunidad de redimirse ante su afición, que volvió a poblar la grada del pabellón de Fátima. En cierta manera lo hizo, ya que el balonmano desplegado por los de Jesús Escribano hace pensar que, más allá del resultado, hay mimbres y cimientos para seguir creciendo. El cuadro cajista amarró un empate que pudo saber más, pero el potencial de su rival, el San Pablo Burgos, tuvo mucho que ver en que los cordobeses no sumaran de dos en su primer compromiso de la liguilla de ascenso en casa.

El buen inicio de la escuadra granate estuvo claramente marcado por el rendimiento de Aitor Gómez en el plano goleador, aunque aunque el mayor peso en el encuentro era del equipo visitante, que mantuvo cierta ventaja en el segundo parcial. En un arranque de garra, se sobrepuso en apenas minutos a la mínima venta de los burgaleses para ponerse hasta dos tantos arriba, gracias, en gran parte, a un Juanlu Moyano con un dominio incontestable en la parcela central ofensiva. Un partido de idas y venidas continuas, sin tiempo para parpadear, que provocaron, una auténtica nube de polvo cual escena de dibujos animados, de donde el Córdoba de Balonmano obtuvo el botín de tres tantos de diferencia pasado el minuto 20 de partido. Aun así, el cuadro de Jesús Escribano sucumbió al poderío visitante en el último parcial, igualando la contienda antes de que sonara la bocina del descanso.

La intensidad marcó el comienzo de los segundos 30 minutos, con una influencia clara de las decisiones arbitrales en el calor del pabellón de Fátima, que volvía a acoger público meses después. El cancerbero Mijuskovic se hacía con la portería del San Pablo Burgos y obtuvo una alta nota en sus minutos en pista. El montenegrino estuvo providencial en varias de las acciones de ataque del Cajasur Córdoba de Balonmano, como una doble intervención a los pocos minutos que mantuvo con vida al San Pablo Burgos en el fulgurante inicio cajista en la segunda mitad. Por su parte, Aitor Gómez continuaba a lo suyo y se reponía de una reciente exclusión; resistía, empecinado en darle ventaja a su equipo. Pasados los 40 minutos, era aún más real que la aportación goleadora del mencionado Aitor Gómez y Juanlu Moyano sería vital para que el Cajasur CBM pudiera llevarse la victoria, ya que acumularon más de la mitad de las dianas anotadas por el conjunto granate pasado el segundo parcial de la segunda parte.

Nadie se despegaba en el marcador y todo lo que sucedía sobre el parqué de Fátima favorecía el espectáculo propiamente dicho. Una buena muestra de ello fue una estética vaselina deliciosa de Abad para mantener la electricidad del duelo entre cordobeses y burgaleses. No había tregua en la contienda. Un fly de Carlos León sirvió para anotar el empate y levantar al público en la grada. Sin embargo, saboreó la amargura pocos segundos después, con un mano a mano fallado ante un imperial Mijuskovic que pudo significar el desempate y el triunfo. El Cajasur CBM no se adelantó y el marcador no se movió, pero los cordobeses sumaron su primer punto de la fase de ascenso en un duelo igualado por lo alto, aunque ni mucho menos ninguna de las dos escuadras se marchó contenta a casa.