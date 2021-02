Armina Isic, con ganas de más tras su esperado debut con el Adesal

Ya sabe lo que es jugar en La Fuensanta. Pone así punto final a una espera de cuatro meses casi exactos. Éste es el período que hiciera falta para que la jugadora iniciara de una vez su etapa en Córdoba. Sea como fuere, Armina Isic es definitivamente una más para el Adesal. Así es tras el debut de la jugadora de Bosnia y Herzegovina con la escuadra dirigida por Rafa Moreno. Un estreno que también lo fuera en Liga Guerreras Iberdrola, la máxima categoría femenina del balonmano español. Con un primer paso dado, la lateral piensa desde este momento en crecer desde la adaptación tanto a sus compañeras como a su juego para ayudar a la consecución de la permanencia.

En su estreno con el conjunto cordobés quizá no estuvo demasiado acertada, lo cual es normal dada la falta de hábito con el equipo. Quizá le faltó más ambición a la hora de mirar a portería pues evitó en ocasiones los lanzamientos. Pese a todo anotó su primer gol como jugadora del Adesal. La herzegovina no tuvo problema en admitir, en palabras para su club, que todavía tiene que avanzar para amoldarse a la dinámica de competición del cuadro de La Fuensanta. “Mi debut, contra un gran equipo como es el Rocasa, estuvo bien. Pero claro que hay que entrenar y trabajar más, acostumbrarme al equipo y las chicas y coger confianza en mí misma”, afirmó. Tal circunstancia no le preocupó, ya que apuntó que “eso seguro que mejorará día a día, entrenamiento a entrenamiento, y será todo mejor”.

Armina Isic no pudo jugar hasta ahora con el Adesal debido a los diversos problemas generados por la pandemia de Covid-19. Las restricciones de movimiento por un lado y trámites burocráticos por otro hicieron que se retrasara su incorporación real al club presidido por Paco Castillo. Y eso que su fichaje fue anunciado el 26 de octubre del pasado año. Pero la espera terminó tanto para ella como para la entidad, que se fijó en la primera línea tras participar en otros conjuntos españoles como La Salud Tenerife o el San José Obrero de Lanzarote. Así, ahora sólo piensa en aportar para empezar a sumar lo antes posible. “No sé mucho sobre el Porriño pero seguro que será un partido duro. Necesitamos los puntos y ellas también, espero que todo salga bien y vengamos a Córdoba con dos puntos más”, expresó sobre el siguiente choque de las cordobesas (sábado, 19:00).