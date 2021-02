Golpe encima de la mesa del Ángel Ximénez

Llega la Copa del Rey, pero el objetivo de la permanencia sigue en el aire. Esta temporada está siendo muy extraña si se compara los años anteriores. El Covid-19 ha hecho que el público en su totalidad no pueda ocupar su asiento en sus respectivos campos o pabellones y el calendario en la mayoría de las competiciones se ha visto acortado en demasía. Debido a esto, los clubes tienen muchos problemas a la hora de conseguir los objetivos propuestos a lo largo de la pretemporada, aunque hay entidades que han conseguido una regularidad en los resultados para situarse en los puestos de privilegio de la tabla clasificatoria. Y es que el Ángel Ximénez de Puente Genil logró certificar su pase a la Copa del Rey después de vencer al Incarlopsa Cuenca en tierras cordobesas (29-26) y se verá las caras en cuartos de final ante un Fraikin BM Granollers que en la vigésimo primera jornada de la Liga Sacyr Asobal visitaba el Alcalde Miguel Salas con las ganas de llevarse nuevamente dos puntos. A pesar de que los visitantes lograron empatar el partido antes del paso por vestuarios, el plantel visitante se llevó el encuentro tras una gran segunda mitad sobre la pista pontana.

El Ángel Ximénez de Puente Genil saltó al 40x20 del Pabellón Alcalde Miguel Salas con ganas de demostrar que son capaces de doblegar al cuadro catalán. Por ello, los pupilos dirigidos por Paco Bustos tuvieron un primer parcial exquisito, logrando aventajar a los visitantes en cuatro goles cuando tan solo habían transcurrido tres minutos en el luminoso. Sin embargo, el Granollers poco a poco quería ir asentándose en el encuentro y consiguió reaccionar ante el ímpetu local con un gran Antonio García que lideraba el ataque catalán. Aun así y a pesar de la pólvora ofensiva del equipo rival, el plantel pontano seguía desplegando un gran balonmano que sorprendía a uno de los máximos favoritos de la competición. De hecho, la entidad cordobesa logró estabilizar la ventaja en el luminoso cuando el encuentro llegó al ecuador de la primera mitad. Entretanto, los chicos comandados por Antonio Rama intentaban desprenderse de la presión local y los cordobeses lograron marcharse a vestuarios con tan solo un gol de ventaja en el electrónico.

Una segunda mitad que arrancó exactamente igual que el primer periodo. El Ángel Ximénez de Puente Genil no quería que los puntos se marchasen a tierras catalanas y salió del túnel de vestuarios con el objetivo de conseguir una ventaja amplia en los primeros instantes. De hecho, los pupilos dirigidos por Paco Bustos lograron ver portería con muchísima facilidad, aventajando al Granollers en cinco goles cuando tan solo habían transcurrido diez minutos de la segunda parte. Aun así, el cuadro comandado por Antonio Rama no se rendía y, a través de un inconmensurable Antonio García, seguía manteniéndose en el encuentro. Sin embargo, los pontanos aprovecharon un momento de incertidumbre en el encuentro para estabilizar nuevamente la ventaja en el luminoso. Gracias a este buen momento del plantel local, el conjunto visitante se vio superado y no pudo hacer nada para que el Ángel Ximénez de Puente Genil se llevase dos puntos de oro sobre la pista del Pabellón Municipal Alcalde Miguel Salas.