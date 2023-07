La selección U18 de Cristina Cantero, bronce en el Europeo

Un éxito a la altura de muy pocos profesionales que se dedican a un deporte en concreto. El legado de Cristina Cantero al mando de las diferentes categorías de la selección española está siendo increíble y está dando más que méritos para, algún día, dirigir a la absoluta. Aun así, siempre ir paso a paso es ir sobre seguro y la entrenadora natural de Cabra ha vuelto a triunfar, esta vez con el combinado sub 18 que ha logrado alzarse con el bronce en la final de consolación que se ha celebrado ante Serbia con motivo del Europeo U18 en la ciudad turca de Konya.

En primera instancia, el conjunto español pasó sin problema aparente la fase de grupos, donde consiguió la primera posición tras vencer a Serbia, Letonia e Israel. Ahora tocaba lo difícil. El cuadro dirigido por Cristina Cantero debía enfrentarse ante un cuarto clasificado de otro grupo y le tocó una República Checa que no opuso resistencia, al igual que Turquía en los cuartos de final. Inmersas en la final, Francia sorprendió a España y realizó un partido prácticamente perfecto para apear a la escuadra nacional de la lucha por el oro, aunque todavía quedaba un meritorio premio como era el bronce.

Aquí se iba a enfrentar contra una vieja conocida. Y es que Serbia amenazaba nuevamente a una España que no le pesó la dura derrota ante Francia y comenzó con una potencia aplastante, logrando irse al paso por vestuarios con una ventaja de once puntos sobre su rival. A pesar de que el conjunto serbio quería salir con otro ritmo, las de Cristina Cantero no dejaron sorprenderse y finalmente derrocaron a sus oponentes, colgándose una preciada medalla de bronce para engrandecer aún mas la trayectoria de una egabrense que sigue siendo imparable, sea cual sea el reto que tenga por delante.