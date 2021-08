Antonio Quintero, nuevo entrenador del Milar Córdoba

Ahora sí. Comienza la construcción de su primer proyecto en Liga Femenina 2. Punto de partida, más allá del anuncio hace unas semanas de su nuevo patrocinador, es la elección de entrenador. El nombre del nuevo inquilino de su banquillo se conoce al fin después de unas semanas de espera. Se trata de Antonio Quintero, que recala en el Colegio Cervantes tras un periplo por Reino Unido. Porque el preparador onubense va a tomar las riendas del Milar Córdoba Baloncesto Femenino en el histórico debut de la entidad en Liga Femenina 2. Dicha decisión es oficial tras comunicarla el propio club a través de un comunicado.

Con 29 años, Antonio Quintero llega a Córdoba procedente de Inglaterra. En el país británico ejerció sus funciones en el pasado curso como segundo del Leicester Riders femenino. Acerca del anterior conjunto de su nuevo entrenador, el club presidido por Sebastián del Rey quiso destacar que “ganó la Copa de Inglaterra”. En este sentido no desaprovechó la oportunidad de remarcar que éste fue “el primer trofeo de la historia” del cuadro inglés. Según indica la entidad cordobesa, el acuerdo quedó sellado en la ciudad natal del técnico tras desplazamiento del mandatario del Milar Córdoba.

En su comunicado, el conjunto cordobés repasó la trayectoria de Antonio Quintero, del que precisó que “su mayor éxito lo consiguió al ganar la Copa de la Reina en 2016 como segundo entrenador del Conquero, en lo que fue la mayor gesta del baloncesto femenino andaluz en toda su historia hasta hoy”. Tras este logro, el nuevo preparador del Milar Córdoba se puso al frente del primer equipo de la citada entidad, que dirigió en la temporada 2017-18 en N1 Nacional. Con posterioridad asumió la responsabilidad en el Picken Claret en Liga Femenina 2 y en el Huelva Comercio Enrique Benítez en EBA. Además, el onubense ganó varios títulos andaluces de base, participó también en campeonatos nacionales y destacó como técnico de selecciones provinciales.

Tras rubricar su acuerdo con el cuadro cordobés, Antonio Quintero afirmó del mismo que cuenta con “un proyecto muy interesante”. “He visto que el club está apostando por el baloncesto femenino y sin duda es un reto apasionante”, arguyó en este sentido. El preparador onubense realizó una declaración de intenciones sobre su estilo, el que pretende inculcar a un Milar Córdoba que vive la segunda temporada de su historia y la primera en Liga Femenina 2. “Me gusta siempre basar la filosofía del equipo en el juego por espacios, con defensas intensas y tratando de imponer ritmo a los partidos para intentar llevar siempre la iniciativa”, explicó respecto de su idea.

Si bien llega a Córdoba con deseo de crecer y llegar a cotas altas, el técnico se mostró prudente. También porque la meta del club no es otra que lograr la permanencia en una Liga Femenina 2 que pasa a ser tercer escalón nacional. “Lo que me transmiten, tras lograr un ascenso, es que el objetivo fundamental es asentarse en la nueva división, si bien es cierto que, por supuesto, trataremos de ser lo más ambiciosos y dar nuestra mejor cara semana a semana”, expresó. “Espero que la suma de todas mis experiencias anteriores me ayude a sacar el máximo rendimiento de la plantilla. Voy a dar lo máximo de mí mismo para lograr nuestra versión en una temporada ilusionante”, concluyó el preparador de Huelva.