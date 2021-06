Debut con deseo de España en Córdoba

Comienza la definitiva cuenta atrás. Sólo restan unas horas para una cita que espera desde hace más de un año. En esta ocasión, a diferencia de lo que ocurriera en 2020, sí es posible. La pandemia de Covid-19 no impide esta vez la presencia en la cancha del Palacio Municipal de Deportes Vista Alegre de España. Más concretamente de la selección femenina de baloncesto, que además recala en la ciudad por primera vez en su historia. La escuadra nacional, dirigida por Lucas Mondelo, se estrena en Córdoba dentro de una gira de preparación para el Eurobasket 2021, que se disputa en un par de semanas -algo más- en Valencia y Estrasburgo. Y no sólo eso sino también para los Juegos Olímpicos de Tokio, que tuvieran que aplazarse a julio por idéntico motivo por el que el debut originalmente previsto del combinado español en la capital hubiera de cancelarse.

En cualquier caso, todo está dispuesto en el Palacio Municipal de Deportes para que la vigente campeona de Europa salte a la pista. Va a suceder este jueves a las 21:00. Aunque no lo hará por primera vez en realidad, ya que entrena en el recinto desde el pasado lunes. Fue entonces cuando la selección aterrizó -aunque no literalmente- en Córdoba. Desde entonces trabajan las jugadoras a las órdenes de un Lucas Mondelo que el miércoles reclamó paciencia, o cuando menos un nivel de exigencia más apropiado a la situación. El técnico natural de Barcelona llamó a la calma con una razón de peso: su equipo atraviesa una de las habituales transiciones generacionales, producto de la vida misma. Porque “al final, las obras quedan, las gentes se van, otros que vienen las continuarán”, como versaba la canción de Julio Iglesias. Dicho de otro modo, a veteranas que manejan las riendas de la escuadra en la cancha se suman de un tiempo atrás jóvenes talentos.

De ahí que España continúe en un proceso de reconstrucción y crecimiento. Es esto último lo que pretende hacer el combinado nacional en Córdoba. Avanzar en su línea de acoplamiento entre integrantes y aprendizaje de conceptos es lo que busca en esta cita especial la selección, que recientemente sufrió sendas derrotas en sus primeros dos amistosos de cara al Eurobasket 2021. Cayó en Toulouse ante el equipo anfitrión, y esto es Francia, con dos resultados dispares y quizá sensaciones negativas para la afición. Tanto a la misma como a los medios solicitó precisamente el seleccionador un tanto de tranquilidad. Si bien lo hizo además porque “ganar tres oros seguidos es muy difícil”, y dicho logro es el que se sueña en torno al combinado nacional de cara a la competición continental. No puede olvidarse que encadena triunfos en 2017 y 2019.

Sea como fuere, la intención de España es también agradar y vencer, o al revés, ante Nigeria. Probablemente parezca, sobre todo para quien no siga la disciplina, un rival a priori sencillo. Pero nada más lejos de la realidad. El adversario alcanzó el bronce en el Afrobasket 2019 y se sitúa actualmente en la decimoséptima posición del ranking mundial. Además, vuelve a competir en el torneo continental correspondiente y en los Juegos Olímpicos de Tokio. Y cuenta con buenas jugadoras, como puede ser Adaora Elonu. Ella es conocida en el panorama español al militar en el Perfumerías Avenida. Referencia es también, por ejemplo, Evelyn Akhator, cuya trayectoria prosigue en Estados Unidos, nada más y nada menos. Forma parte del Dallas Wings. Por cierto, acerca de la escuadra africana Laia Palau advirtió de que su fortaleza física va a ser un serio factor en contra.

Precisamente la catalana es una de las figuras principales de España, con veteranía y amplio recorrido -que viene a ser lo mismo aunque no siempre-. La barcelonesa, por si fuera poco, cumplirá este jueves sus 300 internacionalidades, que se dice pronto. Fue ella la encargada, junto con el seleccionador, de subrayar que el equipo está en pleno proceso de renovación. Un proceso éste que parece bien encaminado según la propia jugadora, que está acompañada de otras relevantes en los últimos años como Silvia Domínguez. España se estrena en Córdoba no sólo como vigente campeona europea sino con el número 1 del ranking continental y el tercer puesto a nivel mundial. Esos datos son suficientes, por si alguien todavía no anda muy enterado, para no querer perderse el choque con Nigeria. A todo esto, el sábado volverá a jugar en Vista Alegre para enfrentarse a Bélgica -a las 20:00 entonces- en lo que es un importante triangular de preparación para los tres combinados.