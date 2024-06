Fátima Ouhaddou, bronce en el Europeo de atletismo en Roma

Una más y no será la última. Esta deportista siempre ha demostrado casta, coraje y muchas ganas a la hora de demostrar que es muy buena en lo suyo, en su pasión. A pesar de todas las adversidades, Fátima Ouhaddou vuelve a aparecer en el panorama internacional, justo después de que, hace unos meses, tuviera que abandonar por una lesión en su primera participación en un Mundial. Esta vez, la oportunidad le volvía a llegar en el Europeo de Atletismo que se está celebrando desde el pasado viernes en Roma y no la quería desaprovechar. Para ello, la atleta residente en Aguilar de la Frontera iniciaba una expedición que veía muy lejanas las medallas por equipos, pero eso no significaba que fuese imposible.

La prueba de media maratón femenina comenzaba justo media hora después que la masculina, donde los italianos acabaron dominando de principio a fin. Aun así, en esta categoría hubo mucha más variedad, con la rumana Melly y la noruega Grovdal teniendo un mano a mano en el que la deportista nórdica rebajó incluso el récord del campeonato, dejando a Thackery en un dulce podio aunque a más de 30 segundos de distancia con el triunfo. Aun así, las españolas, entre ellas Fátima Ouhaddou, montaron un grupo desde los primeros 15 kilómetros, haciendo una estrategia que, a la postre, acabó siendo determinante.

Y es que la deportista cordobesa seguía la estela de Laura Luego y Esther Navarrete, sabiendo que tan solo las tres primeras atletas de cada país contaba para el tiempo por grupos final, por lo que era crucial que este trío mantuviese el ritmo, tal y como hicieron hasta el kilómetro 20. A partir de esta distancia, la energía fue un mero espectador, consiguiendo Fátima Ouhaddou entrar en línea de meta en una más que meritoria décimo cuarta posición -batiendo su marca personal de la temporada- y, además, el bronce por equipos después de aventajar en tan solo un segundo a la expedición francesa, que quedó relegada al cuarto lugar. Por tanto, la cordobesa ayudó a que España consiguiese la cuarta presea de este Europeo de atletismo en Roma.