Cuatro medallas para la expedición cordobesa en Antequera

El atletismo autonómico sigue su curso. El deporte está cada vez más cercano a la nueva normalidad, ya que los protocolos van variando, convirtiéndose en mucho más flexivos debido a la poca gravedad que ha traído consigo la nueva variante Omicrón. Por ello, las expediciones de las respectivas selecciones se están celebrando con mayor asiduidad y sin ningún tipo de complicación, más allá de que los positivos no pueden estar presentes en las diferentes pruebas. Gracias a esto, la Federación Andaluza de Atletismo ha celebrado el Campeonato de Andalucía de Pruebas Combinadas en Pista Cubierta el pasado fin de semana en la localidad malagueña de Antequera donde dos clubes cordobeses han sido protagonistas.

En primer lugar, el Trotasierra ha sido la entidad califal que más ha sobresalido, ya que en la disciplina de Hexatlón sub 16 masculino, Bernardo Gajete ha conseguido alzarse con el primer escalón del podio, mientras que Hugo Assie se tuvo que conformar con la plata en la categoría de Heptatlón sub 20 hombres. Gracias a estos resultados, el club califal ha sido uno de los clubes referentes, aunque no el único.

Por su parte y después de hacer historia hace unas semanas al clasificarse a una competición nacional, el Surco Lucena también ha sido protagonista en Antequera. Por una parte, Antonio Jiménez se llevó la presea de bronce en el Hexatlón sub 16 en el apartado de hombres -misma prueba en el que Bernardo Gajete se llevó el oro-, mientras que también consiguió la única medalla en el ámbito femenino por medio de Wayra Romero que se subió al segundo escalón del podio en el Pentatlón sub 23.