Antonio Montero y Lourdes González se imponen en Lucena

Lucena ha recuperado este domingo una de sus grandes citas deportivas, la Carrera Popular Ciudad de Lucena por la Igualdad, que tras dos ediciones en un formato con limitaciones debido a la situación sanitaria ha vuelto a brillar en todo su esplendor con ocho carreras en diferentes edades y con Antonio Montero en un tiempo de 31:26, y Lourdes González, con 39:25, subiendo a lo más alto del podio en la prueba reina. Más de 1.660 corredores en la línea de meta, con unos 1.200 escolares en las carreras sub 18 y sub 16 (2.000 metros), sub 12 (800 metros), sub 10 (500 metros), discapacidad psíquicos (400 metros), sub 8 (200 metros) y sub 6 (100 metros), se pusieron las zapatillas para dar el mejor colorido a la Ciudad Deportiva, en una cita organizada entre el Ayuntamiento aracelitano y el Club Maratón Lucena.

En la prueba reina, puntuable para el Circuito Provincial de Carreras Populares 2022, la superioridad de los ganadores se impuso desde el principio. Brillando de nuevo en casa, el lucentino Antonio Montero, del Club Trotacalles, marcó desde los primeros metros un ritmo de carrera imposible de seguir para sus competidores. El trazado urbano por el centro histórico y el barrio de Santiago, antes de regresar a la pista de atletismo municipal, no tuvo ningún secreto para el ganador.

En la meta, el podio en la categoría masculina se completaba con Alberto Gómez, del Club Maratón Lucena (32:56) y Daniel Molina, del Atletismo y Triatlón Lucena (33:24), mientras que en la carrera femenina sólo Lourdes Carmen Cáliz (41:51) y Carmen Almagro, del Surco (42:21) pudieron seguir de cerca a la ganadora, Lourdes González.