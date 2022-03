Antonio Montero o Fátima Ouhaddou sobresalen en Montilla

La pista municipal de atletismo de Montilla acogió este fin de semana el Campeonato de Andalucía de 5.000 metros Sub 18 y Sub 20, 10.000 Sub 23, Senior y Máster y Reunión Andaluza de Fondo, que contó con la participación de algunos de los mejores especialistas de cada disciplina. En total, fueron cerca de 30 los equipos participantes que durante toda la jornada del domingo completaron las 22 pruebas en liza, para un botín que superó las 50 medallas. En este sentido, el Trops-Cueva de Nerja fue el gran dominador a nivel equipos, pues acumuló un total de seis preseas. En los puestos de privilegio le siguieron el Trotasierra con cuatro y el CD Atletismo Base con dos.

De este modo, a nivel individual, los resultados más destacados para el atletismo provincial los firmaron Antonio Montero (Trotasierra) o Fátima Ouhaddou (Club Amo Allá), quienes vencieron en 10.000 absoluto. En el segundo caso, además, el podio fue íntegramente cordobés, ya que lo completaron Irene Rancaño (Atletismo Alcorcón) y María del Mar Marqués (Cuevas de Nerja). Asimismo, también fueron oro Antonio Mármol (CD Surco Lucena) en 5.000 sub 20, Miguel Espinosa (Trotasierra) en 10.000 M40 y Juan Javier Moreno (Califas - Univ. de Córdoba) en 10.000 M45.