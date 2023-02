Vuelve la rave jonda: el festival flamenco 'Fiebre del cante' celebra su segunda edición

El albergue de Espiel acogerá, los días 12 y 13 de mayo la segunda edición del festiva Fiebre del cante, un evento que ofrece una manera distinta de vivir los recitales y el arte jondo, cuyo organizador es Pedro Lopeh, director del podcat El café de Silverio.

Musicólogo especializado en folclore, cultura popular y flamenco, Lopeh organizó el pasado año la primera edición de este evento, que va más allá de los conciertos, al ofrecer pinchadas, mercadillos, talleres e improvisaciones. En definitiva, una fiesta capaz de unir a aficionados, sean o no expertos en el flamenco.

En la programación de esta segunda edición de Fiebre del cante, nombres consolidados y emergentes: Niño Seve, Rocío Luna, La Kaíta, La Yiya, Ricardo Fernández Del Moral, Nene de Santa Fe o Código Jondo, aunque también djs como Ion Din Anina o Daniel Márquez.

Además, habrá una cata de vinos de Moriles con Francisco Tagua, un taller de baile con Marimar la María y la proyección del documental Allá en París y un encuentro con sus autores, Alba Crespo y Antonio Barquero.

La web de este festival tiene abierto el plazo de adquisición de entradas en el siguiente enlace: https://fiebredelcante.com/entradas/

