A la venta las entradas del concierto de Hombres G en Córdoba

La mítica banda Hombres G tocarán en Córdoba el próximo 7 de julio. El proyecto de David Summers, Rafa Gutiérrez, Daniel Mezquita y Javi Molina pasará por la plaza de toros de la ciudad, dentro de su gira 40 años y seguimos empezando.

Las entradas para asistir a este show ya están a la venta e incluyen varias opciones: desde los 37 a los 150 euros, en función de la experiencia que se elija para el directo.

El concierto de Córdoba es parte de un tour que llevará a la banda por escenarios de España, Latinoamérica, Estados Unidos y Canadá, y que arrancó el pasado 19 de mayo en Valencia.

Hombres G llevan sin pisar Córdoba desde el año 2019. Ya entonces lo hicieron en la Plaza de Toros, lugar escogido para su nueva visita. En aquel momento presentaban un disco con canciones nuevas, mientras que en la actual gira todo apunta a que se hará un repaso por los discos clásicos, desde su debut homónimo (producido por el cordobés Paco Martín en 1985), hasta La cagaste… Burt Lancaster (1986), Estamos locos… ¿O qué? (1987), Agitar antes de usar (1988), Voy a pasármelo bien (1989), Esta es tu vida (1990), La historia del bikini (1992) o Peligrosamente juntos (2002).

