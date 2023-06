El V Ciclo de Lírica en la Sala Orive estará dedicado al tenor cordobés Pedro Lavirgen

Este sábado la sala Orive acoge el V Ciclo de Lírica, en esta ocasión dirigido al tenor cordobés fallecido este año, Pedro Lavirgen. En el cartel de este nuevo ciclo estarán grandes voces de la lírica nacional, con unos programas muy exigentes y enormemente atractivos para el público. Al igual que en las ediciones anteriores estará compuesto por cuatro conciertos que tendrán lugar en la Sala Orive. Estos centrarán sus discursos expresivos líricos en las grandes obras de la ópera, en la zarzuela y en la canción lírica.

La quinta edición del Ciclo de Lírica está dedicada a la gran figura del insigne tenor cordobés recientemente fallecido Pedro Lavirgen, una de las más grandes voces dramáticas cordobesas y españolas a nivel mundial de todos los tiempos. El programa de este año es el siguiente:

El sábado 24 de junio se abrirá el ciclo con las voces de Sandra Ferrández, mezzo-soprano; Juana Castillo, soprano; Javier Franco, barítono; Antonio Vázquez, tenor y Antonio López Serrano, piano. El segundo concierto será el jueves 29 de junio. Este estará ofrecido por la soprano Ana Sanz y por Silvia Mkrtchian al piano. El tercer concierto será al día siguiente, el viernes 30 de junio y contará con Lucía Millán, soprano; Aquiles Machado, tenor y Antonio López al piano. Por último, el ciclo se cerrará el 1 de julio con la sopranos Auxiliadora Toledano; el tenor José Luis Sola y al piano, de nuevo, Silvia Mkrtchian.

El tenor cordobés Pedro Lavirgen, una de las figuras de la lírica española por excelencia y una leyenda en la historia del Gran Teatre del Liceu -donde 100 funciones en 19 temporadas-, falleció en el pasado mes de abril a los 92 años de edad. Lavirgen, Hijo Predilecto de Bujalance fue reconocido también como hijo adoptivo de Córdoba. Los conciertos en honor LaVirgen comienzan este sábado 24 de junio y finalizan el 1 de julio. Todos tendrán lugar a las 20:30 y las entradas a estos serán gratuitas hasta completar aforo.

