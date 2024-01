Últimos días para visitar 'En mis tiempos', la exposición de Nadie, en la fundación Gala

La Fundación Antonio Gala acoge hasta el 16 de enero la exposición En mis tiempos, del Colectivo Nadie, uno de los elegidos en la última convocatoria Art For Change de la Fundación La Caixa.

La muestra se inauguró el 2 de diciembre y es la pata expositiva de una iniciativa más ambiciosa, que arrancó con Viejas al timón, unas charlas que reunieron a mujeres mayores de 75 años para compartir sus vivencias en torno a un patio cordobés.

Durante un año, hemos compartido la vida cotidiana de 21 mujeres mayores de 75 años que viven solas. Una generación a la que no se presta mucha atención y educada en no darse importancia. No hemos puesto nuestra atención en su memoria, que también. Hemos reivindicado su papel como ciudadanas activas en la sociedad, con necesidades y aspiraciones propias y una contribución a la comunidad no siempre reconocida. Hemos construido nuevas formas de mirar y reflexionar sobre sus vidas utilizando las herramientas del arte“, explican los creadores de En mis tiempos.

El resultado es una exposición que recoge una serie de videopoemas donde los objetos significativos han sido los protagonistas, una publicación con algunas reflexiones derivadas a partir de las conversaciones, una videocreación, una instalación que representa las imágenes compartidas y un documental del proceso.

El Colectivo Nadie está integrado por el creativo Juan Bolaños, la artista Nieves Galiot, el arquitecto Rafael Obrero y el sociólogo Ángel Ramírez, que trabajan en la exploración de las identidades individuales y colectivas mediante diferentes formas de expresión artística y su intersección con otras disciplinas, no necesariamente afines.