'Viejas al timón': escuchar la voz desde el presente de las mujeres mayores

La vejez suele ir acompañada de una soledad impuesta que puede llegar a convertirse en una carga. Por ello, desde el colectivo cordobés Nadie han aglutinado un grupo de mujeres mayores de 75 años para compartir sus vivencias. Según Nieves Galiot, miembro del colectivo, el objetivo de Viejas al timón es que “cuenten en primera persona su vida actual y no se remitan a otros tiempos”, dándole importancia a sus vidas presentes.

Este jueves, diez mujeres que forman parte de este encuentro enmarcado en el proyecto En mis tiempos, se han citado en el patio de la plaza de las Tazas, puesto casi a punto para la fiesta de los Patios de Córdoba. Alrededor de una mesa con comida y bebida se han compartido vivencias y opiniones sobre su papel en la sociedad actual y la percepción de la vejez. “Ha sido una buena idea estar aquí”, se escucha antes de las presentaciones.

Algunas de las invitadas ya comparten un grupo de WhatsApp donde envían imágenes y vídeos mostrando sus reuniones con amigas, comidas con la familia o memes con los que se identifican ante el mal trato que reciben de las entidades bancarias. “Que nos traten como a los primeros, que hemos levantado España”, exclama Braulia tras relatar su experiencia.

Muchas vienen de pueblos de la provincia de Córdoba y con el paso de los años han ido tejiendo relaciones entre vecinas y amigas. “Nosotras convivimos todos los días”, comentan unas vecinas de La Rambla. Eso de juntarse solo en las casas ya les ha quedado desfasado, ahora meriendan en cafeterías o se sientan al aire libre, dejando prueba de ello en las imágenes enviadas al grupo.

La socialización en este grupo es fundamental. “La riqueza más grande que tengo es vivir colectivamente”, dice una de ellas. Para este grupo, las conversaciones son parte importante de su día a día y durante los meses de confinamiento echaron de menos una llamada desde las instituciones o los servicios públicos para comprobar si estaban bien.

Las instantáneas y audios que enviaban a sus amigas se han proyectado durante el encuentro. De esas charlas a la actual, solo ha cambiado el formato. Los cuidados y el cariño propio de quienes tratan y conviven entre iguales ha rodeado la cita.

Las risas en esta reunión no faltan, como bien muestra el juego de palabras enmarcado que forma parte de la decoración, Vie - já. “Me encanta tener la edad que tengo, me siento extraordinariamente bien”, asegura una vecina de Palma del Río. Esta vitalidad la demuestran con sus anécdotas, como aquella vez que a una de ellas un médico le dijo “abuelita” y, en consecuencia, le trató de nieto. “No quiero nada de buenismos, tenemos que ser más críticas con este tono”.

Ese tono supone que les hablen como a niños, con diminutivos o incluso a voces, “como si yo fuese tonta”. “Entendemos que nos traten bien, pero en las formas nos ningunean”, reflexiona una de las mujeres. Parte de ellas coinciden en esa “infantilización” que sufren, recibiendo “desprecio e infravaloración”. Aseguran que “la sociedad no es solidaria con las personas mayores”, a causa de la carga de cuidados que les imponen sin obtener ayuda. “Nos quejamos poco”, sentencian.

Antes de finalizar esta charla, todas ellas han sacado un objeto con un significado especial o del que dependan en su rutina. Sobre la mesa se han puesto joyas y objetos de familiares que aún guardan en casa, libros que recogen experiencias de vida como la muerte de un hijo, una pequeña pelota de goma para ejercitar las manos o un par de audífonos.

Como bien ha señalado Nieves Galiot, todo ello está unido al mundo de los afectos, la familia y las necesidades de estas mujeres. Ellas, a través de este proyecto, han alzado la voz y han reclamado su espacio en la sociedad, porque aún son sujetos activos que participan en movimientos sociales, además, de reunirse entre amigas a charlar.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!