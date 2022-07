Triana en clave electrónica: el proyecto cordobés que insufla de nueva vida a ‘Tu frialdad’

“Jesús de la Rosa vive, la lucha sigue”. Así despedía el productor cordobés RJ Ruz el post con el que ha presentado al mundo la canción Tu frialdad, su nuevo trabajo junto a la cantante Lucía Moon, y que, en esta ocasión, constituye una remozada versión del clásico del legendario grupo andaluz Triana.

Triana, ya saben, nunca ha dejado de estar de moda. Su rock andaluz y progresivo derivó en canónico con la muerte de su cantante, un Jesús de la Rosa que también componía y escribía la mayoría de las letras de la banda. Su cancionero ha sido revisitado por numerosos músicos a lo largo de las últimas décadas.

En el caso de la canción de RJ Ruz, hace suya Tu frialdad al convertirla en una delicada y minimalista composición de música electrónica, lo fi en su arranque, aunque mucho más osada a medida que el tema avanza, con especial mención al puente en el que incluye un solo de saxofón de José Antonio Sánchez.

En el apartado vocal, Lucía Moon, una cantante con una particular fuerza expresiva, no vuela sola. Se deja acompañar por su hermana, la poeta Lucía Moon. Ambas son los pulmones de la canción, cuyo corazón es la valentía del proyecto. “En esta ocasión me conformo con hacer llegar a otra generación el legado de los padres del rock y la vanguardia andaluza con mayúsculas”, reconocía RJ Ruz al presentar la canción, que está disponible desde este viernes en todas las plataformas digitales.

Un tema que se convierte el tercer cover que se hace desde Córdoba al cancionero de Triana en apenas un año. Los primeros fueron Viva Belgrado con su psicodélica versión de Abre la puerta, después llegaron Medina Azahara para hacer una canónica versión de Tu frialdad junto a India Martínez. Ahora, es el turno de los más jóvenes, que se han llevado a Jesús de la Rosa a otros territorios.

RJ Ruz y Lucía Moon

RJ Ruz (Córdoba, 1986) es un compositor, teclista y guitarrista que comenzó componiendo para bandas sonoras y spots publicitarios. Es en 2020 en plena pandemia mundial cuando publicó su primer single en solitario ‘Outsider‘ con Alba Moonroe. No es hasta 2022 cuando se produce el lanzamiento de su primer álbum homónimo en colaboración con Lucía Moon a la interpretación vocal y coproducido con Javier Martín Balsa, fundador de The Low Flying Panic Attack. Influido por varios géneros como la eletrónica, future bass, trip hop y synth pop, busca crear espacios sonoros evocadores, sensibles y agresivos.

En cuanto a Lucía Moon, es una joven cantante y compositora cordobesa. Destacó como talento precoz y pasó por La Voz Kids, donde convenció al jurado por sus interpretaciones de artistas neosoul como Alicia Keys. De aquella experiencia, la cantante ha pasado a ponerle voz a las composiciones sonoras de RJ Ruz.