Superheroínas y mujeres reales

Hace no tantos años, encontrar películas dirigidas por mujeres en la cartelera era una tarea difícil. Las cosas han cambiado y, como prueba, los estrenos de esta semana, con predominio de directoras y también un claro protagonismo de personajes femeninos.

El jueves 9 se estrena The Marvels, última película de la franquicia, que continúa la historia de la Capitana Marvel, interpretada de nuevo por Brie Larson. En esta entrega, Carol Danvers ha recuperado su identidad tras su enfrentamiento con los Kree y su destino se cruza con el de Kamala Khan, también conocida como Ms. Marvel, y su sobrina, la Capitana Monica Rambeau, formando el equipo “The Marvels”. Las tres heroínas están entrelazadas entre sí, lo que significa que cada vez que usan sus poderes al mismo tiempo, cambian de lugar, así que deberán aprender a trabajar juntas para salvar un universo en desequilibrio.

Según las palabras de la directora Nia DaCosta: “Lo que más me interesa es que los fans vean un tipo de película de Marvel que no hayan visto antes. Estoy deseando que disfruten con el derroche de creatividad que hemos conseguido en esta película. Y la acción también es absolutamente genial. La película es muy diferente debido a los cambios que se producen, que nos permitieron hacer muchas cosas divertidas.”

The Marvels combina acción, poderes sobrenaturales y toques de comedia, lo que atraerá a los fanáticos del Universo Cinematográfico Marvel y, en general, a los amantes del género de superhéroes (y superheroínas).

Para quien busque un retrato algo más profundo del alma femenina, la directora Isabel Coixet nos trae Un amor. Se trata de un drama romántico que narra la historia de Nat, una mujer de 30 años que escapa de su vida en la ciudad para encontrar refugio en un remoto pueblo. Después de enfrentarse a la hostilidad de su casero y la desconfianza de los habitantes del pueblo, Nat se descubre a sí misma aceptando una inquietante propuesta sexual de su vecino Andreas, con quien entabla una relación pasional y obsesiva que le hace cuestionar su propia identidad como mujer.

La película, basada en la exitosa novela homónima de Sara Mesa, explora el tema del deseo y todos sus matices, incluyendo la desesperación, la pasión, el miedo y la redención. Destaca la actuación de Laia Costa, ganadora del Goya a la mejor interpretación femenina por

Cinco lobitos, y Hovik Keuchkerian, conocido por su trabajo en la serie Antidisturbios.

Según Coixet, el interés en adaptar esta novela al cine fue inmediato y la pregunta que la motivó: “¿Cómo hacerse entender en un lugar donde todos mienten?”

Otra propuesta española, aunque de un tono muy diferente, es El favor, comedia con toques de crítica social dirigida por Juana Macías. La trama se centra en los tres hermanos Gallardo: Benja, Teresa y Aura, que se han convertido en unos pijos insoportables acostumbrados a mentir y mentirse para mantener las apariencias. Al fallecer Amparito, la sirvienta, quien había sido como una segunda madre para ellos, descubren que su última voluntad es ser enterrada en el panteón familiar. La familia se niega a cumplir este deseo, desencadenando una serie de revelaciones incómodas contenidas en unas cartas que dejó Amparito. Pero lo que aparentemente es una venganza puede, en última instancia, convertirse en un favor.

“El favor habla de algo que todos conocemos: la familia y su capacidad para complicarnos la vida”, explica la directora del film.

La película infantil de la semana es Doraemon movie. El nuevo dinosaurio de Nobita, que podríamos considerar la secuela de Doraemon y el pequeño dinosaurio, de 2005, y que invita a una nueva aventura de ese niño torpe y perezoso junto a su amigo el gato cósmico (¡no es un mapache!)

Nobita visita una exposición de dinosaurios con el colegio y encuentra una piedra que parece ser un fósil de un huevo de dinosaurio. Con el pañuelo del tiempo de Doraemon, devuelve el fósil a su estado original y del huevo salen dos dinosaurios mellizos. Nobita los cría en secreto, pero cuando se hacen más grandes y ya no puede tenerlos en su habitación, deciden llevarlos a su tiempo. Junto con sus amigos, Doraemon y Nobita viajan al Cretácico, pero no todo resulta tan sencillo como habían planeado. La irrupción de unos cazadores de dinosaurios sin escrúpulos complica el plan.

La cinta se estrenó en Japón en 2020, coincidiendo con el 50º aniversario de la franquicia, pero ha tardado unos años en llegar a Europa.

Otros estrenos de la semana son: El maestro que prometió el mar, drama sobre un joven maestro en un pueblo de Tarragona, antes de la guerra civil; La bala de Dios, thriller en el que un detective se infiltra en una secta para salvar a su hija; y la versión extendida de El señor de los anillos: la comunidad del anillo, con 30 minutos de metraje adicional.

Tienes los horarios y entradas de estos estrenos y de toda la cartelera en la Cartelera de cine de Cordópolis.

