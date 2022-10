Si tienes entre 16 y 19 años, puedes asistir gratis a los teatros de Córdoba

El Instituto Municipal de Artes Escénicas (IMAE), que gestiona el Gran Teatro, el Teatro Góngora y el Teatro de La Axerquía, quiere acercarse al público joven de la ciudad. Y, para ello, ha sacado el Bono Joven IMAE, que permitirá que los jóvenes entre 16 y 19 años asistan gratis a los espectáculos programados en los teatros de Córdoba.

El bono tiene caducidad, dura hasta el 31 de diciembre. Pueden solicitarlo los jóvenes nacidos entre el 1 de enero de 2003 y el 31 de diciembre de 2006 y, para solicitarlo, basta con adjuntar el DNI. No hace falta haber nacido en Córdoba.

Para hacerse con este descuento hay que entrar en la web https://bonosteatrocordoba.janto.es/janto Una vez ahí, se solicita el bono y, cuando se haya verificado la edad, el IMAE enviará un correo con el código con el que podrás adquirir tus localidades a 0 euros. Este código se puede usar después en la compra de entradas online o en taquilla mostrándolo.

Esta medida nace a propuesta de Podemos, que logró incluir la propuesta en los remanentes de 2021. Inicialmente, Podemos propuso un bono de descuento de 100 euros para espectáculos del Instituto Municipal de Artes Escénicas (IMAE) y para la adquisición de productos culturales en establecimientos privados, y que abarcaba una franja de edad de entre 18 y 21 años. Finalmente, se optó por esta bonificación, concebida de forma piloto.

Este bono se puede compatibilizar con el que el que da el Ministerio de Cultura y Deporte, que es una ayuda directa de 400 euros a quienes cumplen 18 años a lo largo del año 2022 para adquirir y disfrutar de productos y actividades culturales. El Gobierno ha ampliado hasta el 31 de octubre el plazo de solicitud del Bono Cultural Joven. Además, y como novedad, se podrá solicitar también en cualquiera de las 2.389 oficinas que Correos tiene abiertas en toda la geografía española.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!