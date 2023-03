Reiniel Pérez: “Sin el lenguaje, los cuerpos son formas mudas”

El poeta cubano Reiniel Pérez (Santa Clara, Cuba, 1999) es el ganador de la XXXV edición del Premio Internacional de Poesía Fundación Loewe con su libro Las sílabas y el cuerpo, “un libro unitario y rítmico, un poema en partes, con gran soltura expresiva y voluntad de innovación”, como lo define el jurado. El poeta ha presentado su poemario ganador en Córdoba, en la sede de la Fundación Gala

Efectivamente, Las sílabas y el cuerpo es un libro de amor carnal, un poema-río casi obsesivo, en el que “a la unidad se llega a través del torrente”, como nos dice su propio autor.

Reiniel confiesa que se dejó llevar, “lo más importante fue la espontaneidad, lo dejé discurrir”. El de Santa Clara también reflexiona sobre una paradoja, aquella que apunta que “mientras que el lenguaje es algo intangible, sin embargo es la única herramienta para conocer el mundo y el cuerpo”.

“A veces, el lenguaje se convierte en una jaula, en una caja donde encerrar al cuerpo” afirma el poeta, que confiesa sus referentes en la alta poesía latinoamericana que trata el amor y el erotismo citando a Huidobro, Neruda, César Vallejo, o el propio Silvio Rodríguez, además de Aleixandre o Lorca.

El jurado de esta edición del Premio Loewe ha estado presidido por Víctor García de la Concha y compuesto por Gioconda Belli, Antonio Colinas, Aurora Egido, Margo Glantz, Juan Antonio González Iglesias, Carme Riera, Jaime Siles, Luis Antonio de Villena y Orlando Mondragón, ganador de la anterior convocatoria. Como es habitual con los galardonados del “Loewe”, Las sílabas y el cuerpo está editado en Visor.

El acuerdo de colaboración existente entre la Fundación Antonio Gala y la Fundación Loewe ha permitido que, por tercer año consecutivo, el poeta ganador del Premio Internacional de Poesía Fundación Loewe haya recitado sus poemas en Córdoba tras recoger el galardón en un acto que se celebró en Madrid.

