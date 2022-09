El productor cordobés Kursiva cierra una gira por Latinoamérica

El productor y dj lucentino Juan Antonio Gonzalez, conocido como Kursiva, acaba de terminar su primera gira por Latinoamérica, que le ha llevado a pisar cinco locales de México y Colombia.

Kursiva es uno de los artistas de drum & bass con más proyección internacional de España. Establecido en Córdoba y con cerca de 15 años de experiencia en la escena musical, ha sabido como alcanzar al público de todos los subgéneros dentro de la escena del drum & bass con un gusto exquisito y un toque característico que le acompaña en cada uno de sus proyectos.

En los últimos años, este productor y dj ha recorrido el circuito de clubs y festivales por todo el mundo, destacando varias giras americanas en las que pasó por cabinas de México, Guatemala y Canadá, o actuaciones en los principales festivales de música electrónica como Let It Roll en Republica Checa, Monegros Desert Festival en Huesca o Dreambeach en Almería.

Además, cuenta con el apoyo de medios de renombre como la BBC Radio 1, Kiss FM en Reino Unido para presentar en primicia sus trabajos, los cuales llevan varios años sonando en estaciones y programas de radio europeos, además de en los clubes con los mejores sistemas de sonido del mundo.

En el mes de septiembre, Kursiva ha vuelto a cruzar el charco para pinchar en cinco eventos. El primero en Ciudad de México, por el 13 Aniversario de la disquera Low Freq MX capitaneada por el productor y dj Isaac Maya, reconocido como el mejor artista drum & bass de México y que ya visitó Córdoba en 2015 para la grabación del primer videoclip musical de Kursiva.

A continuación Kursiva tuvo la ocasión de debutar por partida doble en Bogotá, la capital de Colombia. El pasado sábado 10 de Septiembre y el martes 13, en colaboración con el colectivo Pitch Bull, uno de los más activos en Latinoamérica. También hizo una sesión en la emisora REC.

En el siguiente fin de semana Kursiva tuvo actuación doble, visitando Pachuca en México el viernes 16 y como colofón volvió a actuar en Playa del Carmen el sábado 17 de Septiembre con el colectivo Sounds of the Jungle por su cuarto aniversario.

