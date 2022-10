'Entre perros y ángeles', de Luis María Pérez Martín, gana el Premio Juan Bernier de Poesía

El poeta Luis María Pérez Martín ha sido el ganador del 38 Premio Juan Bernier de Poesía con su libro Entre perros y ángeles. La obra ganadoras, reconocida por este galardón que concede la sección de poesía del Ateneo Cordobés, ha sido escogida entre un total de 98 obras de distintas nacionalidades, todas ellas de habla hispana.

Este año se han recibido casi el doble de manuscritos que en el año 2021. Al final el ganador, a juicio del jurado formado por los poetas José Luis García Clavero, José Antonio Fernández García y Pilar Sanabría Cañete, ha sido la obra de Pérez Martín, natural de Portugalete (Bizkaia) y residente en Sestao.

En el veredicto, el jurado destaca del ganador “su variedad temática muy honda, con un lenguaje muy actual, conjugado con una segunda parte de sonetos de corte clásico, pero con un léxico de hoy día”. “En resumen: libro que demuestra el amplio bagaje cultural del concursante y su experiencia en el hecho poético”, señalan.

Luis María Pérez Martín es abogado en ejercicio desde hace más de veinte años, y ha publicado hasta la fecha cuatro libros de poemas: La gloria de ser mortal (Editorial La Columna y el Viento, 1995), Al contrario que en los cuentos (Ediciones Cardeñoso, 2003), Blues del pólipo esdrújulo (Editorial Cardeñoso, 2018) y Memorias del confinamiento (Editorial Punto Rojo, 2020). Colabora actualmente en la revista literaria Poesía y Métrica, es miembro del grupo poético La Guasa Decimal y ha participado en numerosas antologías.

