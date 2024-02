Localizan seis nuevos yacimientos arqueológicos entre Belmez y Villanueva del Duque

La Unidad de Investigación y Transferencia en Ciencias del Patrimonio de la Universidad de Córdoba, Patricia, ha localizado, a través de datos provenientes del vuelo con Láser Aéreo del Instituto Geográfico Nacional, seis nuevos yacimientos arqueológicos correspondientes a seis recintos fortificados de similar estructura. Ubicados en la comunicación natural entre Belmez y Villanueva del Duque (Córdoba) a lo largo de la vía Verde de la Minería, estos recintos formarían una cadena de pequeños poblados que comunicaría el Guadiato con los Pedroches aprovechando el curso de varios caminos y arroyos.

Por su tipología, el equipo de investigación fecha los yacimientos en época prehistórica. Concretamente, en el periodo que va desde el Calcolítico a la Edad del Bronce. Aunque futuras prospecciones en el terreno deberán confirmar esta datación, el hallazgo supone un primer paso en el conocimiento de una zona poco investigada. Como sostiene Antonio Monterroso Checa, responsable de la Unidad Patricia, el hallazgo “pone en valor una zona hoy casi inhóspita, de mucha entidad histórica y que está en un paraje natural espectacular”.

Para revelar los asentamientos, el equipo de investigación ha utilizado datos cartográficos proporcionados por LiDAR (acrónimo de Light Detection and Ranging), una técnica de teledetección del Instituto Geográfico Nacional de España (IGN) y de acceso abierto. LiDAR emplea un láser aéreo para emitir luz hacia el suelo y proporcionar datos métricos. Al calcular el tiempo que tarda la luz en regresar, LiDAR obtiene información tridimensional del terreno con la que identificar posibles anomalías. Esta información es muy útil para estudiar zonas de dehesa, como las de las comarcas del Alto Guadiato y de los Pedroches, ya que son terrenos que no han alterado su micro relieve como sí ocurre en zonas de olivar o cereal en las que el laboreo borra las huellas que provocan los yacimientos arqueológicos.

Así, el equipo de la Unidad Patricia ha trabajado con los Modelos Digitales del Terreno derivados de datos LidAR de la segunda cobertura desarrollada por el IGN en colaboración con el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía que, posteriormente, ha contrastado con otro tipo de fuentes geoespaciales y geográficas.

Según consta en los informes remitidos por Patricia a la Delegación Provincial de Cultura, los seis yacimientos localizados tienen una tipología similar. Se trata de recintos fortificados formados por círculos concéntricos que cuentan con un promontorio principal de habitación en la cima de los cerros donde se asientan y, sucesivamente, varios taludes “amurallados” que permiten la extensión del hábitat y la defensa de unas pequeñas tierras de labor. Además, todos los recintos controlan rutas terrestres junto a cursos fluviales.

El primer gran yacimiento se encuentra en una de las cumbres del embalse de Sierra Boyera, a 560 metros sobre el nivel del mar y cuenta con 100 metros de eje mayor. Desde su posición, controla todo el paso tanto por el valle del río Guadiato como por la colada del Arroyo de San Gregorio y, además, visualiza los asentamientos prehistóricos de la Sierra de los Santos, el Peñón de Peñarroya, Cerro del Castillo de Belmez y Sierra Palacios.

Desde ese punto y en dirección este, hay cinco recintos más que siguen los cursos de las dos coladas naturales que comunican Belmez con Villanueva del Duque a lo largo del Arroyo del Estrecho y del Arroyo del Risco. Como en el caso anterior, son recintos dobles situados en las cimas de los cerros, visibles entre sí y que controlan sitios de paso y cauces fluviales. El mayor de todos tiene una extensión de unos 160 metros de eje mayor y está en el actual paso de la Vía Verde de la Minería en la zona de Cámaras Altas Nuevas en el entorno del límite de los dos términos municipales. En Villanueva del Duque hay otro recinto abierto completamente al valle suponiendo el final del paso montañoso entre los dos municipios.

Estos seis recintos se suman a los más de ciento cincuenta yacimientos arqueológicos que la Unidad Patricia, que trata de localizar y definir yacimientos arqueológicos en la provincia de Córdoba trabajando desde fuentes de datos geoespaciales en abierto, ha comunicado a la Junta de Andalucía para su tutela y protección.

El trabajo se ha realizado dentro del Plan Estatal de Investigación con cargo al proyecto titulado Ager Mellariensis II, financiado por la Agencia Estatal de Investigación.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!