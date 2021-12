El Cabildo prevé ingresar diez millones de euros al año por las visitas a la Mezquita a partir de 2027

Diez millones de euros al año. Esa es la cantidad de dinero que el Cabildo espera recaudar por la visita turística a la Mezquita Catedral de Córdoba a partir de 2027. La cifra está escrita en el plan director de la Mezquita Catedral que el Cabildo acaba de entregar a la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía para su revisión. Y es una cifra importante, pues el plan director se basa, precisamente, en financiar las actuaciones previstas gracias a un tercio aproximadamente de esos ingresos.

El plan director ha sido redactado en la primavera de 2021, en un escenario de incertidumbre en el que el turismo extranjero aún no se había recuperado. Por eso, prevé que el Cabildo cierre el ejercicio de 2021 con unos ingresos de tres millones de euros. Progresivamente, estima que el turismo se irá recuperando. Así, considera que en 2022 los ingresos por la visita turística a la Mezquita Catedral de Córdoba serán de 5,5 millones de euros y en 2023 alcanzarán los ocho millones de euros. En total, en este primer trienio de vigencia del plan director el Cabildo ingresaría 16,5 millones de euros.

Precisamente, ocho millones de euros es la cantidad anual que se espera recaudar durante el trienio 2024-2026. En total, se generarán unos 24 millones de euros. En el trienio 2027-2030 la cantidad se iría, por tanto, a los diez millones de euros al año. Es decir, 40 millones de euros en total. Por tanto, en una década el Cabildo espera recaudar por la visita turística a la Mezquita Catedral de Córdoba algo más de 80 millones de euros.

El plan director cifra en 25 millones de euros el importe de las actuaciones que ha previsto en la Mezquita Catedral. "Consideramos que la propuesta de gastos guarda una proporción adecuada y asumible en relación a los ingresos previstos", señalan los redactores de este plan director. Así, señalan, estas cantidades "permiten atender el edificio y sus necesidades sin que ello represente que el Cabildo desatienda otras responsabilidades propias de la institución", relatan.

Desde el 1 de enero de 2020, los turistas tienen que pagar un precio unitario de 11 euros por entrar a la Mezquita Catedral. Además, si quieren subir a la torre (con un ticket que incluye también la visita a cualquiera de las iglesias fernandinas de la ciudad), tendrán que abonar otros dos euros más. En total, el abono es de 13 euros. La visita nocturna, en cambio, sigue costando lo mismo: 18 euros por turista que acceda a El Alma de Córdoba. En 2019, la Mezquita Catedral de Córdoba fue visitada por más de dos millones de personas.

