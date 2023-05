El Cabildo eleva a tres años el plazo de restauración de la macsura de la Mezquita-Catedral

El Cabildo Catedralicio de de la Mezquita-Catedral de Córdoba ya ha presentado a la Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía el proyecto de rehabilitación y restauración de la macsura de la Mezquita-Catedral, unas obras que durarán como mínimo tres años. El pasado mes de enero, la institución anunció que el plazo de los trabajos sería de 24 meses, pero la complejidad y la magnitud del proyecto han obligado a elevar el tiempo estimado de obras que, aún así, se prevé que será superior.

El canónigo portavoz, José Juan Jiménez Güeto, ha comentado que los trabajos de investigación y estudio sobre este lugar de la Mezquita-Catedral se iniciaron en 2006 y en ellos han intervenido historiadores, arqueólogos, aparejadores, restauradoras y el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico (IAPH).

Previo a estos trabajos se realizaron unos dibujos y, posteriormente, el IAPH realizó varias investigaciones sobre humedad y temperatura en esta zona que llevaron a la conclusión de que las humedades que registra la macsura “son antrópicas, es decir, como consecuencia de la respiración humana”, ha apuntado el arquitecto conservador, Gabriel Ruiz Cabrero.

Durante el paso del tiempo, la macsura ha sido sometida a intervenciones, ha apuntado Ruiz, “como la realizada en 1815 por el obispo Trevilla, a través de la cual se desmontó una bóveda barroca que ocultaba las cúpulas”. Ahora, el Cabildo está a la espera de que Cultura y la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) den luz verde al proyecto y le otorguen las licencias de obras correspondientes.

Ni Ruiz ni Güeto han señalado una posible fecha de inicio de los trabajos ya que todo dependerá de la ligereza de estos trámites administrativos. Independientemente de ello, el arquitecto ha anunciado que el proyecto durará más de tres años ya que “se producirán descubrimientos que obligará a reconsiderar las hipótesis sobre las que se ha hecho este trabajo de restauración”.

Por último, Güeto ha apuntado que la restauración se hará por fases, atendiendo primero a la parte oriental de la macsura para luego intervenir en la occidental y, por último, en la central. El presupuesto se acerca a los cuatro millones de euros que aumentará conforme avancen los trabajos en función de los hallazgos que se produzcan.

