Adjudicada la gran obra de restauración del Palacio Ducal de Fernán Núñez

El Ayuntamiento de Fernán Núñez ha adjudicado el contrato de las obras de restauración, consolidación y puesta en valor del Palacio Ducal de la localidad. Los trabajos los llevará a cabo la UTE Antroju -Cooperativa de Villanueva de Córdoba, por un importe de 1.343.161,72 euros más IVA y con un plazo de ejecución de 20 meses.

Se trata del gran proyecto del 1% Cultural en la provincia de Córdoba y una de las obras más esperadas para el patrimonio cordobés de los últimos años. La licitación de este contrato quedó desierta en un primer momento por la crisis de precios del sector de la construcción originada por la invasión de Rusia a Ucrania. Ahora, después de retomar de nuevo el proceso de licitación, el pasado 15 de septiembre, ya se ha adjudicado.

El proyecto de rehabilitación de este histórico Palacio Ducal ha sido minuciosamente realizado por la empresa Arquinexos, que fue la que a su vez ganó el concurso anterior convocado por el Ayuntamiento para el diseño del plan de obras. El coste de la rehabilitación había sido estimado en 1,64 millones de euros, impuestos incluidos. La mayor parte de ese dinero va a estar financiada por el programa del 1% Cultural del Ministerio de Transportes. El Gobierno ha comprometido para esta obra el abono de 1,49 millones de euros.

Hace más de dos décadas, el Palacio Ducal fue declarado en ruinas. Un estado de conservación lamentable, la falta de inversión y su abandono dejó en serio riesgo de colapso el que fue uno de los edificios civiles más importantes de la Campiña. Desde entonces, el Ayuntamiento (propietario del inmueble tras una cesión al municipio de los bienes de la casa ducal de Fernán Núñez) trabaja en una rehabilitación que es muy cara.

El Ayuntamiento ha ido trabajando en la rehabilitación de diferentes zonas del Palacio Ducal con las que ha conseguido evitar que se viniera abajo. También ha logrado rehabilitar la antigua Capilla de Santa Escolástica, con la ayuda de la Asociación Cultural Los Ríos se ha inventariado y restaurado parte de su colección pictórica -siete obras recuperadas además de 12 adquidiciones documentales históricas relacionadas con la casa de los Gutiérrez de los Ríos-, y además se ha mejorado la accesibilidad del edificio.

El Palacio Ducal de Fernán Núñez fue protegido como Conjunto Histórico, Bien de Interés Cultural en base a la Ley de Patrimonio Histórico Español, e inscrito en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz por la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía.

Tuvo su origen en una torre medieval fortificada, que aún subsiste como torre sur del Palacio, donada en el momento de la conquista castellana a Don Fernán Núñez de Témez. En su estado actual responde sobre todo a las obras acometidas en el último tercio del siglo XVIII, tras el terremoto de Lisboa, por el VI Conde.

El edificio principal, de planta rectangular, preside la plaza y abre su fachada trasera a un gran jardín. Tiene una planta compleja, organizada en diversas crujías alrededor de un núcleo central que alberga la escalera principal y un pequeño patio. Otro patio se abre hacia la calle Barroseco. El palacio se desarrolla en dos plantas, con un semisótano.

