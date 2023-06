Pablo Carbonell llega a Córdoba en concierto en julio

El actor y cantante Pablo Carbonell (Cádiz, 1962) vuelve a Córdoba para reencontrarse con sus seguidores en un concierto de formato reducido, “con aforo muy limitado”, según la organización.

Será el 15 de julio a las 21:30 en el Patio Mudéjar del Palacio de Congresos de la capital cordobesa, dentro del ciclo de conciertos en este recientemente estrenado espacio, dentro de las instalaciones congresuales que se encuentran frente a la Mezquita-Catedral.

Las entradas para este próximo concierto de Pablo Carbonell ya se pueden adquirir en este enlace a un precio único de 20 euros.

La organización señala que se trata de “un concierto con su sello inconfundible” donde repasará sus éxitos musicales tanto con Toreros Muertos como en solitario, “aderezado todo con mil anécdotas, vivencias, y mucho sentido del humor. Un concierto exclusivo que no dejará indiferente a ningún espectador”.

Hace unos años, en 2018, Pablo Carbonell estuvo en Córdoba con los Toreros Muertos, ofreciendo un concierto en una sala del centro de la ciudad.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!