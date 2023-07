El músico argentino Gustavo Santaolalla deshace el camino de su trayectoria con el público cordobés

El compositor e intérprete argentino, Gustavo Santaolalla, oscarizado por las bandas sonoras de Babel o Brokeback Mountain, ha hecho un repaso por su carrera este sábado en el Gran Teatro. Santaolalla ha viajado por temas como Quiero llegar, A solas, Todo vale, All Gone o Last of us en su concierto enmarcado dentro del Festival de la Guitarra. Un show de su gira Desandando camino, acompañado del agradecido público cordobés.