Flamenco cordobés en la Semana Santa de Madrid

El cantaor flamenco Rafa del Calli impregnará este Jueves Santo, si el tiempo lo permie, con su arte cordobés la Semana Santa de Madrid mostrando su sentimiento y quejido gitano a la Virgen de la Esperanza Macarena, de la hermandad de Nuestro Padre Jesús del Gran Poder y la Virgen del mismo nombre, y a Nuestro Padre Jesús Nazareno 'El Pobre'.

Así lo ha explicado, en declaraciones a Europa Press Televisión, este joven artista. Según cuenta, a través de su representante le propusieron la oportunidad de cantar en esta Semana Santa y aceptó sin pensárselo ya que es “una ocasión muy bonita”, por lo que le pareció “magnífico”. “Cantar en un sitio tan emblemático como es la Puerta del Sol de Madrid y a estas dos hermandades es magnífico, por lo que yo encantadísimo”, ha afirmado.

En este sentido, ha especificado que concretamente le cantará una primera saeta a la Virgen de la Macarena y una segunda a 'El Pobre', ya que tanto el Jueves como el Viernes Santos “son los días más potentes” de la Semana Santa madrileña, siendo estas dos hermandades las “más relevantes”.

“Nunca he sido muy saetero, aunque sí he cantado saetas en Córdoba porque me viene de familia, por lo que esta oportunidad supone mi alternativa como aquel que dice cantando saetas y siendo mi primera vez en Madrid, por lo que tengo mucha ilusión y muchas ganas de echar un buen rato y disfrutarlo”, ha asegurado.

Sobre la dificultad de este palo del flamenco, ha explicado que siguiendo las palabras de su padre “no hay palo ni fácil ni difícil” sino que “tiene que ver con el trabajo que le cueste a cada uno”, aunque ha añadido que la saeta es un palo “bastante complicado” al requerir “cantarla de verdad”.

“No te puedes esconder porque es un palo que va sin guitarra, que va por seguiriya, y tienes que dar el do de pecho, por lo que es arriesgado pero a la vez muy bonito y muy de nuestra tierra pero en el que me encuentro cómodo y espero estar a la altura”, ha señalado entre risas.

Por último, ha mostrado su deseo de poder cantar este palo flamenco en otros puntos del país durante la Semana Santa en un futuro y si puede ser en la capital andaluza por su vinculación a esta tierra. “No cierro puertas a nada porque es una oportunidad muy bonita”, ha concluido.