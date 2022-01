Beli muestra las canciones que le han marcado en su primer concierto en solitario

De las mesas de los bares a dar su primer concierto en su ciudad. Beli Molina, la cantante cordobesa actúa este sábado en el Quisco Joven de la Córdoba en su primera actuación en solitario. En Cosas mías, muestra parte del repertorio que le ha ido marcando a lo largo de sus 24 años.

Fue su abuela, según ha contado a Cordópolis quien descubrió su talento "mi abuela me enseñó a cantar porque ella cantaba de joven, y se dio cuenta de que lo hacía medio bien". Aquí empezó a pisar las mesas de los bares como primeros escenarios con tan solo cuatro años, algo que dos años después se terminó. "Después cuando fui más consciente me dio vergüenza porque decía qué hago yo aquí", recuerda entre risas.

Desde ahí hasta que cumplió los 10 años, Beli no volvió a cantar. "Me insistieron en que me apuntara a clases de canto y ya lo hice" aunque confiesa que tan solo estuvo un año y que después ha sido todo autodidacta salvo otro medio año suelto en el que también dio alguna clase. Años después Beli comenzó a presentarse a diversos programas de televisión, entre ellos uno de la capital en Onda Mezquita, donde resultó ganadora. Aunque también llegó a formar una Girl Band con la que se presentaría a Factor X y Got Talent.

Pero la suerte le llegó de manera individual cuando una amiga le pasó un casting de La Voz, "quedaban dos días para que acabara y mandé unos vídeos", explica. Aunque reconoce que lo hizo "sin ninguna expectativa". Sin embargo, llegó a ser elegida y hasta llegar a la semifinal en el equipo de Alejandro Sanz. Una experiencia que vivió como no imaginaba "al ser un programa tan grande, creía que iba a ser todo más frío, pero fue todo muy cercano y no había rivalidad entre los compañeros, al contrario, había compañerismo".

Tras su paso por el programa, finalmente, Beli da su primer concierto en solitario y lo hace en su ciudad. El programa Planeo del Ayuntamiento de Córdoba acoge a la cantante este sábado. A él reconoce que va bastante nerviosa por la inexperiencia pero con todas las ganas de hacer disfrutar a la gente de su voz.

La artista confiesa que se ha preparado en el baño de su madre, "me he puesto en delante del espejo y me he visualizado ahí", una técnica que también utilizó durante el programa. Durante la actuación, Beli mostrará un repertorio de las canciones que más ha cantado desde pequeña, que tiene más interiorizadas y que le traen más recuerdos.

Además, estará acompañada de uno de sus compañeros en el programa, Julio, que quedó finalista; y de Gloria Ariza, al la guitarra; Jose Gutiérrez, al piano; Nacho Fernández a la percusión y Víctor González, al bajo; que se subirán al escenario para poner la música al primer concierto de la cordobesa.