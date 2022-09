Álvaro Ruiz presenta 'La Llorería' en Córdoba: “Las lágrimas no solo tienen que ser de tristeza”

Álvaro Ruiz, cantautor sevillano y guitarrista de El Kanka durante casi una década, presenta este viernes en el Long Rock su tercera producción en solitario, La Llorería, con 11 canciones grabadas, mezcladas y masterizadas en el Tercero Studios por Carlos Manzanares. Su gira cuenta con distintas paradas en toda España.

El cantautor, que durante su carrera ha encarnado distintos roles encima de un escenario, tanto acompañante como voz principal, habla de cómo se ha desenvuelto en sus dos etapas: “Me siento mucho más completo, es como si entrara en un trance. Siendo guitarrista, me despreocupo. De cantante tengo que crear el hilo conductor, ir analizando como lo está viviendo el público, cuando cantó tengo una mayor responsabilidad”.

La Llorería “es una alegoría a todo lo vivido en 2020. Intento pensar que es una especie de taberna donde va la gente a celebrar sus penas y alegrías”. Un año que para el cantautor es descrito como un tiempo de crecimiento personal y de madurez, donde ha podido ver como su inspiración a la hora de componer ha crecido y mejorado “escribo y no sé como lo he hecho. He vivido una sobredosis de inspiración y emociones juntas”.

Como el cantautor explica, “las lágrimas no solo hacen referencia a la tristeza sino a otras muchas emociones, como es llorar de alegría”. Además el sevillano recuerda uno de los episodios que ha sido la fuente de tal inspiración “mi abuelo decía esa típica de frase de a llorar a la llorería, aquí se trabaja, aquí se logra…”.

A la hora de hablar sobre los temas más especiales para él, asegura que a veces el mejor tema o el que tiene más éxito, no lo decides tú ni el tipo de producción que inviertes en él, lo decide el público. En este caso, Siembro, una canción junto a junto a Raquel Riba Rossy que, como describe el sevillano, “es una canción especial que se estructura en el sonido de la guitarra y dos voces. Ha sido una canción que ha calado mucho en el público y de la más escuchadas”, añade el entrevistado. Por último, recuerda que también podremos escucharlo junto a su gran amigo El Kanka en su tema Noviembre. Incluso cuando la estaba creando le dijo: “compañero esta es la tuya”.

El cantante también habló de sus conversaciones consigo mismo y de lo que supone ese viaje por su interior, en este caso el impulso de creación de una de sus canciones. Cuenta que La ventana es una canción que tiene algo que las distingue de las otras y como añade “hace mención a la Llorrería”. En este sencillo, el cantautor ha tenido “una conversación consigo mismo donde se sienta y hace una introspección de la misma”. “He hecho 30 años en febrero y noto esa madurez. En la creación de esta canción hago ese juego de hablar conmigo mismo en el que voy aprendiendo de mí. Además de animarme a seguir adelante”.

Ruiz seguirá su gira por Latinoamérica. Ahora mismo tiene algunos conciertos confirmados pero, como señala, le encantaría poder ampliar su gira. Anteriormente ya ha tenido la oportunidad de llevar su música a Latinoamérica y la sensación fue casi indescriptible ya que “se llenó la sala y eso para un músico español que va con su guitarra a la espalda es impresionante”.