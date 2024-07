La música de la cordobesa María José Llergo sonará en los Juegos Olímpicos de París

La cordobesa María José Llergo sonará en los Juegos Olímpicos de París 2024 en uno de los ejercicios del conjunto sénior español de gimnasia rítmica. La competición comenzará el próximo 26 de julio.

Las gimnastas presentarán un ejercicio mixto de cintas y pelotas, a ritmo de John Lennon y su mítico tema Imagine. Para el ejercicio de cinco aros sonará María José Llergo con su tema Me miras pero no me ves. Este tema fue publicado por la cordobesa en 2019 dentro de su disco Sanación.

Según ha explicado una de las gimnastas del equipo español a Europa FM, “el ejercicio de aros es el claro ejemplo de la fuerza española y del carácter español”. “Ya lo podemos ver desde la posición inicial en la que representamos una bata de cola, y luego con muchos otros gestos que vamos haciendo a lo largo del ejercicio”. Otra de las compañeras, ha aclarado que también en este ejercicio muestran su evolución, el cambio de “niñas a mujeres”.

Por su parte, la entrenadora ha detallado que el montaje de cinco aros combina canciones para aportar dinamismo, utilizando “diferentes estilos de música española. Desde un español más moderno a un español más clásico”.

El conjunto que llegará a los Juegos Olímpicos después de alzarse con la medalla de bronce en la clasificación general en el Campeonato de Europa, celerado en mayo en Budapest, está formado por Inés Bergua, Salma Solaun, Ana Arnau, Patricia Pérez y Mireia Martínez.