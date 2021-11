El Museo Arqueológico de Córdoba recupera dos monedas andalusíes únicas del siglo XI

En 1914, un hallazgo casual junto al río Guadalquivir en Córdoba dio con unas 4.000 monedas de época árabe. Un año después, la mayoría habían sido vendidas y solo quedaban unas 400 que los investigadores pudieron fotografiar y catalogar. Esta pasada primavera, una subasta en Madrid alertó al Museo Arqueológico de Córdoba, al incluir dos de aquellas monedas, únicas: dos cuartos de dinar de oro, del siglo XI, acuñadas en la época de los reinos de taifas.

A través del Ministerio de Cultura, en abril de este año se ejerció el derecho de tanteo en la subasta y, por unos 2.800 euros, las dos monedas se han adquirido para la Junta de Andalucía, que las ha depositado en el Museo Arqueológico de Córdoba, donde el público puede verlas, junto a un vídeo explicativo de la historia de estas dos piezas únicas.

Una de ellas es un cuarto de dinar de oro de los Dunníes de Toledo de al-Daft, del siglo XI. Y la otra es, asimismo, un cuarto de dinar de oro de los Amiríes de Valencia, de Abd al Aziz Ceca de Al-Andalus, del siglo XI, de la que solamente hay otra pieza similar en el Museo de Prehistoria de Valencia.

"Son dos monedas de tamaño muy pequeño pero de un gran valor", ha explicado la directora del Museo Arqueológico, Lola Baena. "Proceden y están acuñadas ya en la época de los reinos de taifas, a raíz de la desaparición del Califato de Córdoba. De esa época quedan menos monedas, del siglo XI, y esa es su singularidad". De hecho, "de la moneda del reino de taifa de Valencia, solo hay dos ejemplares en España", ha incidido.

Los investigadores han podido certificar la época y procedencia de dichas monedas gracias a los calcos que se hicieron de las 400 piezas que se estudiaron en 1915 del tesorillo hallado junto al Guadalquivir un año antes. "Al estudiar esos calcos, se ha podido comprobar que estas dos monedas eran del tesoro de Córdoba".

Ahora, las dos nuevas piezas quedarán expuestas en el Museo Arqeuológico junto a la exposición de una selección de monedas andalusíes que tiene el centro, uno de los que atesora una mayor muestra de ellas en España.

Desde la dirección general de Cultura y Museos de la Junta de Andalucía, la secretaria general -Mar Salado- y la directora general -Pía Alarcón-, han valorado la recuperación de estas dos monedas. "Históricamente y artísticamente son dos grandes incorporaciones".

