Muere Pablo Rabadán, teclista de la primera época de Medina Azahara

El músico cordobés Pablo Rabadán, exteclista de Medina Azahara y fundador de Cathedral, ha fallecido. La propia banda cordobesa ha informado de su deceso en redes sociales, en un comunicado en el que recuerdan que Rabadán fue “un gran un músico y gran compositor” que deja “un montón de composiciones inolvidables”.

Rabadán fue el teclista de la banda cordobesa de rock andaluz desde su fundación en 1979, año en el que Medina Azahara grabó su primer disco, hasta 1984, cuando le sustituye Antonio Fernández.

No obstante, Rabadán regresó a Medina Azahara en 1988, después de un frustrado intento de levantar un proyecto paralelo, llamado Córdoba, junto a Manuel Martínez y Paco Ventura. Así, el teclista estuvo en esta segunda etapa hasta mediados de los noventa, presente en las grabaciones de discos como Al-Hakim, Sin tiempo y Dónde está la luz.

Tras una nueva salida del proyecto de Manuel Martínez, Rabadán formó Cathedral, una banda de hard rock de inspiración clásica con toques progresivos, con la que grabó el disco Vendidos al sol (Producciones AR, 1996). Con posterioridad, a principio de siglo, impulsó un nuevo proyecto, Santa Marina, con el que grabó Historias de un sultán (Producciones Índalo, 2001).

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!