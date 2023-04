La mirada de las mujeres al mundo en la exposición ‘International Women in Photo’

La Bienal de Fotografía de Córdoba ha apostado este año por la mirada femenina delante y detrás de la cámara. Muestra de ello es la exposición Premio International Women in Photo, que se inauguró el pasado 20 de abril, y recoge 80 imágenes de diez fotógrafas cuyo trabajo ha sido seleccionado por un jurado internacional por su calidad artística y social.

La codirectora de este premio, Arantza Aramburu, cuenta en una entrevista con Cordópolis que todas las fotografías quedan unidas por “la mirada y la voz femenina. Sobre todo, qué historias deciden contar las mujeres del mundo”.

Esta mirada femenina, Aramburu, la describe como “una mirada comprometida, valiente. Introspectiva y, al mismo tiempo, mirando al mundo”. Las fotógrafas actuales han dejado atrás ese arte que se espera de ellas y presentan “una mirada más profunda, con una gran riqueza y análisis de sentimientos”. Pone de ejemplo la serie Madre sustituta de la mexicana Greta Rico, que recoge un caso de feminicidio en su propia familia. “Es estremecedora, con un tema tan común en nuestras sociedades y todo tratado con elegancia y sutileza”.

La ganadora de la sexta edición de este premio ha sido la fotógrafa iraní Maryam Firuzi, quien ha retratado la crisis de su país en la serie Recuerdos dispersos de un futuro distorsionado. “Es una artista con gran sensibilidad. Ha retratado la opresión de las mujeres en Irán y la censura propia de un país patriarcal”.

Para reflejar esta realidad, Firuzi pidió a otras artistas que realizasen pinturas en los entornos ruinosos que protagonizan sus imágenes. “Maryam ha elegido aquellos lugares haciendo alusión al pasado glorioso de Irán. Es una metáfora de la ruina económica y de valores en su país”, explica Aramburu.

El peligro de este trabajo, sobre todo siendo mujer, queda patente en el caso de esta reconocida fotógrafa. “Varias series suyas han sido incautadas por la policía del país y ella se encuentra bajo escucha y vigilancia”, explica Aramburu, quien asegura que “hay un gran nivel de pensadores en un contexto frustrante”.

Tras seis ediciones recibiendo el trabajo de miles de fotógrafas de todo el mundo, la coordinadora de este galardón explica que el mayor cambio se da en los temas que se recogen. Según Aramburu, en general tienen “una gran conciencia social y empatía con los pueblos que sufren y las minorías”.

El tema más trabajado es la violencia de género. “Tras la pandemia hubo una explosión de estas fotografías, lo que se correspondió con el aumento de casos en las estadísticas”.

Aramburu ha destacado que en el mundo de la fotografía hay una gran desigualdad. “En las aulas, el 70% de estudiantes de fotografía son mujeres y en el momento de profesionalizarse, los autores de portadas, galerías y grandes trabajos son en un 75% hombres”. Esto se refuerza con un público predominantemente masculino, lo que “inhibe a las mujeres de presentarse a concursos”.

