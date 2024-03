La media granaína de María José Llergo para Paco de Lucía desde Nueva York

La María José Llergo más flamenca y la más aficionada se dejó ver en Nueva York. Durante su actuación en la sala Le Poisson Roiuge, en el marco del Flamenco Festival que organiza el cordobés Miguel Marín en la ciudad norteamericana, la cantante pozalbense aprovechó que tenía en el escenario al guitarrista David de Arahal para marcarse una letrilla escrita para el tocaor Paco de Lucía.

“Es una canción compuesta desde cero, por media granaína, en la que le digo a Paco que no le olvida su gente, ni su tierra, ni su patria, que todos soñamos con verle, desde el cielo que le guarda”, explicaba la cantante a la organización del festival, que precisamente este año ha estado dedicado a Paco de Lucía.

Para Llergo, es “una suerte inmensa” haber podido formar parte del cartel del Flamenco Festival. “Significa que mi visión del mundo, plasmada en mis canciones, encaja dentro de este marco, que no me quedo aislada, que me acogen, que valoran mi cambio y mi metamorfosis musical. Así puedo reforzar mis raíces, que para mí es el flamenco tradicional, escuchando cantaoras como Sandra Carrasco, y también compartir mi alas, que son mis canciones, que hablan de lo que yo siento todos los días”, explicaba.

La cantante ha culminado su primera gira norteamericana presentando su nuevo disco, Ultrabelleza, celebrado por la crítica y el público español, y también por el norteamericano, a juzgar por el impacto que han tenidos sus conciertos en ciudades como Chicago, Boston o Los Ángeles.

En Le Poisson Rouge, Nueva York, Llergo compartió escenario con David de Arahal y Sandra Carrasco, que abrieron la cita con un homenaje a Pepe Marchena.

32.500 espectadores para el 23 Flamenco Festival de Nueva York

El Flamenco Festival Nueva York puso el pasado domingo el broche a su 23 edición, que ha congregado a más de 32.500 espectadores en las funciones programadas en Nueva York, Miami, Boston, Los Ángeles, Chicago y Washington DC, con una ocupación media del 84% y 15 sold out en las 44 funciones celebradas.

La gran acogida del público estadounidense afianza, un año más, la posición de Flamenco Festival como uno de los principales acontecimientos culturales del país en torno a la cultura española y el arte flamenco, y como parte esencial de la escena cultural de Nueva York. En este sentido, como apunta su director, Miguel Marín, “un año más The New York Times, considerado el diario por excelencia de Estados Unidos, ha vuelto a dedicar varias páginas a Flamenco Festival y eso solo se consigue gracias al trabajo desarrollado durante estas 23 ediciones. Esa presencia es un indicador de su contribución a la riqueza de la escena cultural neoyorquina”.

Y la respuesta del público ha vuelto a poner de manifiesto ese respaldo de la ciudad. “La acogida ha sido tan cariñosa y entusiasta como viene siendo habitual, más aún después de haber sido testigo de instantes que pasarán a la historia de este festival. Hemos vivido noches históricas y momentos irrepetibles”, motivados por el homenaje que han rendido cada una de las 19 compañías y artistas participantes a Paco de Lucía, comenzando por el concierto de inauguración.

La presencia cordobesa este año ha sido importante. Más allá de Llergo, también han actuado Las Migas -que cuentan con la cordobesa Alicia grillo a la guitarra-. Lo hicieron en el Joe’s Pub, del mítico The Public Theater, cerrando su gira norteamericana con las entradas agotadas al tercer día de su puesta a la venta y contando para el show con el saxofonista colaborador de los Rolling Stones, Tim Ries, espectador habitual del festival e invitado de honor a este espectáculo, y a la también cantante y ganadora del Grammy Latino Nella Rojas.

Otra de las protagonistas ha sido la coreógrafa cordobesa Olga Pericet. El festival ha programado un año más la tradicional función escolar, a la que asistieron 2.000 niños de entre 8 y 14 años para disfrutar de La Leona, el espectáculo en el que la bailaora y Premio Nacional de Danza 2018 Olga Pericet homenajea a la célebre guitarra del luthier Antonio de Torres, primer prototipo del instrumento como actualmente se conoce en el mundo flamenco, realizando un recorrido por su proceso de construcción.

Ya por la noche y también en el New York City Center, Pericet presentó el espectáculo ante un patio de butacas entregado que ya viene siguiente la trayectoria de la cordobesa desde sus participaciones anteriores en la cita.

Y, para cerrar el círculo, el músico y compositor cordobés Sergio de Lope se puso al frente de 80 músicos norteamericanos en su espectáculo Sin Límites. Este concierto tuvo lugar en el Centennial Memorial Temple, el pasado 16 de marzo. Allí, Sergio de Lope tomó la batuta del Manhattan Wind Ensemble, una orquesta de vientos fundada en 2007 en la gran manzana, a la que puso a soplar por tangos, seguiriyas y bulerías.