Rosa Berbel, Olvido García Valdés y Martín Caparrós abren la programación de Cosmopoética en la Sala Orive

Cosmoversos, la espina dorsal de Cosmopoética, se estrenará mañana en esta decimonovena edición con los versos de Olvido García Valdés y de Rosa Berbel. La jornada en la Sala Orive concluirá con la participación del periodista y escritor argentino Martín Caparrós, que inaugura el ciclo Cosmodiálogos, dedicado a la narrativa.

La primera lectura poética tras la inauguración propondrá una diálogo intergeneracional entre la joven poeta Rosa Berbel y la curtida autora Olvido García Valdés. El primer libro de Rosa Berbel (Estepa, Sevilla, 1997), ’Las niñas siempre dicen la verdad’ (Hiperión, 2018), fue galardonado con el XXI Premio de Poesía Joven Antonio Carvajal y fue posteriormente merecedor del Premio Andalucía de la Crítica a la mejor Ópera Prima y del premio Ojo Crítico de Poesía 2019 de RNE.

Sus poemas tendrán enfrente a la obra de García Valdés, una prestigiosa poeta que recibió en 2007 el Premio Nacional de Poesía por su libro ‘Y todos estábamos vivos’ (Tusquets, 2006, 2007). En 2021 fue galardonada con el Premio Iberoamericano de Poesía Pablo Neruda, y en 2022 con el XXXI Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana.

Martín Caparrós será el primer autor argentino que pasará por el festival, consagrado este año a ese país. Este escritor y periodista ha dirigido, además, revistas de libros y revistas de cocina, ha traducido a Voltaire, a Shakespeare y a Quevedo y recibió la beca Guggenheim.

Durante su carrera ha publicado más de treinta libros, como ‘El Hambre’, ‘Ñamérica’ y ‘Boquita’, y en su palmarés cuenta con los premios Planeta y Herralde de novela, los premios Tiziano Terzani y Caballero Bonald de ensayo y los premios Rey de España y Moors Cabot de periodismo.

Por la mañana, la primera jornada de Cosmopoética tendrá como protagonistas a los más pequeños a través de las actividades de Cosmopeque, la sección infantil del festival. Al encuentro con la autora Mar Benegas, que acaba de recibir el Premio Cervantes Chico, seguirá otro encuentro, esta vez con el veterano autor infantil y juvenil Juan Clemente.

Los talleres infantiles también se abrirán paso en la Biblioteca Central. El ilustrador argentino Gusti impartirá un taller dedicado a niños especiales, mientras que María Parejo, de La Maquinita, conducirá el taller ‘A jugar con las palabras’. Ambos talleres, con inscripción previa, han agotado las plazas.

Por su parte, los alumnos del taller de creación espontánea DIYLab darán rienda suelta a su creatividad durante toda la jornada del sábado. El autor Xavi Guillén, al mando del taller, dedicará el laboratorio a la autora argentina Alejandra Pizarnik en el cincuenta aniversario de su fallecimiento.

Los participantes deberán entregar una primera versión de sus trabajos antes de la medianoche del sábado, y tendrán la mañana del domingo para redondear sus creaciones. El lunes 3 de octubre, un jurado escogerá los poemas corregidos que formarán una publicación, que estará disponible en cosmopoetica.es antes de que acabe el festival el 8 de octubre.

La actividad Versos Libres dará comienzo el sábado por la mañana en los Jardines de Orive, con una invitación a intercambiar libros de poesía en ese momento o durante la semana en cualquiera de las diez bibliotecas urbanas de la red Libro Libre instaladas por la ciudad.

Durante el evento, la actriz Marisol Membrillo abrirá una acción de micro abierto que, bajo el título ‘Las mujeres tomamos la palabra’, recogerá poemas de la autora argentina Alfonsina Storni, con el acompañamiento de música cedida por el compositor Pablo Cervantes.

Las personas interesadas podrán tomar la palabra y recitar composiciones propias o de autoras que les representen. Versos Libres cuenta con la colaboración de la Red de Trueque Córdoba.

Reconocido con el Premio Nacional al Fomento de la Lectura en 2009, el festival literario Cosmopoética está organizado por el Ayuntamiento de Córdoba y cuenta con el patrocinio de la Fundación CajaSur y el apoyo de Radio 3 como medio oficial.

