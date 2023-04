'El pueblo duerme', un libro de cuentos de Pepa Jiménez Pérez

El próximo jueves, 27 de abril, a las 19:00, se presenta en Ostin Macho, El pueblo duerme libro de cuentos escritos por Pepa Jiménez Pérez e ilustrados por Borja Cámara Pasadas, editado por Talón de Aquiles y con una primera edición de 150 ejemplares.

Pepa Jiménez Pérez es historiadora del arte y máster en investigación y análisis del flamenco. Doctoranda en el programa de patrimonio de la Universidad de Córdoba. En 2021 ganó el premio Federico García Lorca de la Universidad de Granada, con el libro de relatos El cerro (Esdrújula, 2022).

En esta ocasión, Pepa hace equipo con el ilustrador cordobés Borja Cámara Pasadas que pone imagen a la obra, que transita entre la intensidad del punk y el imaginario flamenco-andaluz que caracteriza a la autora.

El pueblo duerme será presentado el próximo jueves en Ostin Macho (calle Duque de Fernán Núñez, 1) con la autora y el ilustrador. También los acompañará el artista visual Manuel Gámez, que ha participado con el prólogo del libro.

Suscríbete al boletín de Cordópolis

¿Eres un fan cordopolita pero el día a día te come y no te da tiempo a leerlo todo? Pues no te preocupes, que cada martes te mandamos a tu mail un resumen con las historias y noticias más destacadas de la semana. Suscríbete aquí y forma parte de la comunidad cordopolita. ¡Muchas gracias por tu apoyo!