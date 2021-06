Pablo García Baena se convierte en clásico y abre su obra a todos los públicos el día de su centenario

"Nos citaremos en el Palacio del Cinematógrafo. En las impares. Fila 13. Butaca 3. Te espero como siempre". La directora general del Libro en Andalucía, Eva Díaz Pérez, concluyó así el discurso en el día más importante para el legado de la obra del poeta cordobés Pablo García Baena. Díaz Pérez, en el salón de los mosaicos del Alcázar, el mismo lugar en el que el poeta se convirtió en hijo predilecto de Córdoba el 20 de mayo de 1984, pronunciaba un discurso biográfico plagado de referencias a los versos "elegidos al azar" del poeta cordobés, el día en el que el gobierno andaluz aceptaba la donación de toda su obra, de todos sus libros.

"Hoy concluye su camino definitivo hacia la posteridad. Es el centenario de un clásico", el día en el que Pablo García Baena, nacido un 29 de junio de 1921, habría cumplido 100 años. Ese día es el elegido por su familia, sus herederos, por el Ayuntamiento y la Junta para ceder oficialmente toda la obra del poeta cordobés y cumplir, en parte, su propio sueño. En 2009, un congreso internacional sobre su obra ya concluyó que la ciudad necesitaba un lugar en el que se facilitara el acceso a todo el material del grupo Cántico, como recordó su sobrino, Luis Ortiz García.

"García Baena es un fiel reflejo de Andalucía", glosó Eva Díaz Pérez, que destacó la "dualidad de ambos", la "religiosidad" y el "erotismo", "la fiesta y el recogimiento". Y en su lectora de versos al azar destacó siempre presente a Córdoba, "la ciudad más melancólica de Andalucía", en palabras del poeta, que habría cumplido 100 años en un acto grande, el más importante de todos los que se están celebrando estos días en Córdoba pero también en Granada o Málaga, las otras ciudades del poeta.

La concejala Blanca Torrent destacó que "no hay mayor tesoro para un poeta que su biblioteca. A partir de hoy lo podremos disfrutar todos". La obra del poeta se podrá consultar en la futura Biblioteca Pública del Estado, que gestionará la Junta, pero también de manera virtual.

Entre los bienes objetos de donación destacan manuscritos, en hojas sueltas o en cuadernos, originales mecanografiados, dibujos, cartas, postales, fotografías, títulos y acreditaciones de premios, crónicas y noticias conservadas por García Baena, entre los que sobresalen 41 carpetas con los borradores o versiones definitivas de su obra poética completa, artículos y colaboraciones.

También incluye una colección de más de un millar de piezas de correspondencia mantenida con Rafael León, José Infante, Luis Antonio de Villena, Manuel Alvar, Pepe Bornoy, Ginés Liébana, Mario López, Vicente Núñez, Bernabé Fernández-Canivell, Gerardo Diego o Vicente Aleixandre, entre un elenco de las principales figuras de la cultura y literatura españolas desde los años cuarenta del pasado siglo.

Asimismo, el legado contiene todos los libros publicados por el poeta, junto a monografías y revistas en las que colaboró como coautor, articulista o prologuista, además de obras de autores integrantes del Grupo Cántico y otros títulos de su biblioteca personal –en torno a cinco mil ejemplares, entre ellos primeras ediciones, algunas con dedicatorias originales de los mejores poetas contemporáneos–.

Por la disposición de la familia y el valor de los fondos que incrementarán el Patrimonio Bibliográfico y Documental de Andalucía, el ‘Legado Literario’ se depositará en la Biblioteca Provincial de Córdoba, que tiene avanzados los trabajos de digitalización, y la ‘Biblioteca’ se integrará como colección diferenciada en la Biblioteca de Andalucía para su puesta a disposición del público.

Comienzan los actos por el centenario de Pablo García Baena en la Universidad de Córdoba

La Universidad de Córdoba (UCO) ha dado comienzo este martes a los actos de homenaje a Pablo García Baena con motivo del centenario de su nacimiento. La primera jornada ha sido inaugurada por el rector, José Carlos Gómez Villamandos, quien ha destacado que "está en el ánimo de todos, tanto de la UCO como de la cultura cordobesa en general, celebrar este homenaje más que merecido" y ha incidido en la necesidad que tiene el mundo actual de contar con "referentes como García Baena, que ha contribuido a la sociedad con trabajo, cultura y pensamiento crítico".

Según ha indicado la institución universitaria en una nota, la inauguración ha contado también con la presencia del vicerrector de Cultura, Comunicación y Proyección Social de la UCO, Luis Medina, que ha leído varios poemas del autor, incluido uno dedicado a Ginés Liébana, cuyo centenario también se celebra este año.

En representación de la familia, Luis Ortiz, sobrino del poeta, ha agradecido a la UCO el reconocimiento que la institución le hizo en vida con su investidura como doctor honoris causa y con el establecimiento del Premio de Investigación Poética que lleva su nombre.

Posteriormente se ha procedido a la presentación de los dos primeros volúmenes de los cinco que componen las obras completas de Pablo García Baena y que la editorial UCOpress, en colaboración con la editorial Renacimiento, publica por primera vez.

Rafael Inglada, editor, ha explicado que los dos primeros volúmenes que se han presentado, recogen todos los poemarios del autor, desde 'Rumor oculto' a 'Los Campos Elíseos', mientras que el tercero estará dedicado a la prosa y, los dos últimos, recopilarán la ingente cantidad de artículos, textos, prólogos y pregones que el poeta produjo en vida.

Inglada ha señalado que "los poetas no mueren mientras se leen" y ha agradecido a la UCO "no por recuperarlo, porque no estaba perdido, sino por continuar difundiendo la voz cálida de Pablo". Igualmente, ha anunciado que habrá un sexto libro que cierre la colección, consistente en una cronología del poeta, "que va a aportar muchas claves sobre su obra".

Christina Linares, de la editorial Renacimiento, ha calificado al poeta cordobés como "el más relevante de los poetas surgidos en Andalucía en los últimos ochenta años, el que más aporta y más ha influido en la poesía española contemporánea". Juan Pedro Monferrer, director de UCOpress, ha recordado, parafraseando a Faulkner, que "un escritor necesita experiencia, observación e imaginación, y que si faltaba alguna de estas cualidades se podía suplir con otras, pero en el caso de Pablo García Baena se conjugan las tres por igual", al que ha calificado como "caleidoscopio poético realmente deslumbrante".

La jornada ha continuado con la presentación de la obra ganadora del III Premio de investigación poética Pablo García Baena, el libro 'Poley de mi pasión. Mosaico poético de Vicente Núñez', de la doctora en Filología Hispánica por la UCO y docente de enseñanza secundaria, Beatriz Martínez.

Este premio, enmarcado en el contexto del Plan Propio de Investigación de la UCO, tal y como ha señalado el vicerrector de Investigación y Desarrollo Territorial, Enrique Quesada, "pone de manifiesto la necesidad de hablar más de la relación entre investigación, ciencia y poesía, una relación de más de dos milenios; siendo la poesía en sí misma un método de investigación de largo alcance sobre la búsqueda de lo esencial y la verdad última de la experiencia humana".

Por otro lado, María Rosal, profesora de la UCO y poeta, ha señalado la relación fraternal entre Vicente Núñez y Pablo García Baena antes de presentar a la ganadora del premio, Beatriz Fernández. Esta última ha explicado que su libro recorre los diez poemarios de Vicente Núñez, "cuya obra para mí es un auténtico mosaico y cada uno de esos poemarios es una tesela" y ha indicado que hasta ahora "carecíamos de un estudio completo que abordase su obra poética y que arrojase luz sobre sus temas de su universo poético".

La autora ha subrayado que estos temas, que desgrana en la investigación premiada, son principalmente el amor, la vida, la muerte y la poesía misma. Asimismo, también son recurrentes el paso del tiempo, la naturaleza entendida como pureza y eternidad, el amor por su pueblo natal --Aguilar de la Frontera-- y la amistad. Beatriz Martínez ha explicado la preferencia de Vicente Núñez por el verso libre, los versos alejandrinos dotados de gran musicalidad, el léxico culto al que se añaden términos populares y del mundo rural y una adjetivación sugerente que dota a sus poemas de sensorialidad.

Coloquio

La mañana ha terminado con un coloquio moderado por el poeta y coordinador de Ucopoética, Javier Fernández, en el que han intervenido el catedrático de Literatura de la UCO, Pedro Ruiz, y la poeta María Rosal. Ruiz ha recordado lo Pablo García Casado dijo del poeta hace unos años: que la grandeza de Pablo García Baena es que su obra puede ser leída desde muchas ópticas y a través de diferentes generaciones, que es lo que determina su condición de clásico.

A este respecto, ha señalado que "hay tres perspectivas para abordar la obra de Pablo García Baena que permiten un diálogo productivo con su obra: su creación a partir de lo real y lo concreto, la capacidad de trasladar a la poesía su pasión por el cine, lo que hace que muchos de sus poemas tengan una construcción cinematográfica, y el enorme sustrato cultural a modo de humus donde se asientan sus poemas, sin que esto sea un mero adorno, sino que se sitúa detrás de la cortina".

Igualmente, Pedro Ruiz ha animado a los presentes a "no quedarse con la imagen fija del poeta, sino a abordarlo como lectores de otra época, pues siempre podemos encontrar en sus textos una posibilidad de diálogo".

María Rosal, por su parte, ha presentado a los asistentes una colección de anécdotas del poeta de cuando fue investido doctor 'honoris causa', pintando un retrato humano, cercano, entrañable y humilde del autor cordobés.