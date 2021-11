Lucena dedica unas jornadas a la novela histórica

El Ayuntamiento de Lucena, a través de la Concejalía de Cultura, ha programado para los días 10 y 11 de noviembre la primera edición de las Jornadas de Novela Histórica con cuatro de los escritores más destacados en este género literario a nivel nacional.

Bajo la coordinación de José Calvo Poyato, Lucena participa del fervor que despierta entre los lectores la novela histórica con un cartel que reúne en la Casa de los Mora junto al autor de ‘La Ruta Infinita’ y ‘La Travesía Final’, a figuras como Santiago Posteguillo, Eva Díaz Pérez y José Luis Corral.

“La novela histórica es un género que no se desgasta”, comentaba esta mañana Calvo Poyato durante la presentación de las jornadas en compañía de la concejala de Cultura, Mamen Beato, confirmando que esta nueva propuesta cultural se debe a “esa pervivencia en el tiempo que posee la novela histórica, frente a otros géneros, con lectores que siempre apuestan por el contenido histórico en sus lecturas”.

En la jornada inaugural, el cartel está protagonizado, en primer lugar, por José Calvo con una conferencia que abordará precisamente la relevancia de la novela histórica como género literario, ámbito en el que viene trabajando desde hace 25 años con la publicación de novelas como ‘El rey hechizado’ o ‘Conjura de Madrid’.

Seguidamente, intervendrá la directora del Centro Andaluz de las Letras, Eva Díaz Pérez, autora de ‘Memoria de Cenizas’ y ‘El color de los ángeles’ que hablará de cómo era la Sevilla de Murillo en el siglo XVII.

Para el segundo día de las jornadas (jueves 11 de noviembre), José Luis Corral analizará, en la primera conferencia, la figura de doña Petronila de Aragón, protagonista de la novela ‘La reina olvidada’, mientras que el cierre correrá a cargo de Santiago Posteguillo, premio Planeta en 2018, que profundizará durante su intervención en la trayectoria de otra mujer, en este caso Julia, protagonista de sus dos últimas novelas ‘Yo Julia’ e ‘Y Julia retó a los dioses’.

Ambos días, las jornadas comenzarán a las 19:00 con entrada libre en la Sala Entrepatios de la Casa de los Mora.

